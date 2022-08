Video: olvidó la valija en la vereda y un vecino se la llevó

Una olavarriense pide ayuda para recupera su valija que olvidó una sobre la vereda, afuera de la cochera. A través de las cámaras de un vecino pudo saber que una persona estacionó su auto, descendió y se la llevó.

En la mañana de este miércoles, Triana arribó a las cocheras - en San Lorenzo y Hornos- con el fin de sacar su auto del interior para cargar las valijas e ir a la estación de servicio.

“Yo andaba en la camioneta, pero voy a sacar un auto de la cochera y pasar las valijas de la camioneta al auto, saco el auto, bajo las cosas de la camioneta, cargo todo y me queda una valija en la vereda”, contó la joven.

Posteriormente contó: “Me voy a cargar afta y cuando estoy ahí me doy cuenta que me olvide la valija, vuelvo a la cochera y ya la valija no estaba”.

En medio de la búsqueda, la joven solicitó a un vecino las cámaras de seguridad para conocer lo ocurrido y pudo ver que luego de haber olvidado la maleta, una persona que pasaba por el lugar en auto, estacionó, bajo y la cargó como si fuera propia.

Triana pidió ayuda a la comunidad para recuperar la valija ya que en su interior contenía pertenencias sumamente personales e importantes. Quien pueda colaborar debe comunicarse al 2284 45-4565. Se brindará recompensa.