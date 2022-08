Con una emotiva conferencia, Anímate inauguró sus oficinas

En el marco de una emotiva conferencia de prensa, la Asociación Civil Anímate inauguró sus propias oficinas en Avenida Del Valle 1579. Allí la atención para las personas que atraviesan o atravesaron una situación de abuso estará a cargo de una psicopedagoga, un psicólogo y una abogada.

El acto se realizó en la tarde de este viernes y fue encabezado por Liliana Cuenca, representante y referente de Anímate, junto con la abogada Natasha Targiano y el psicólogo Santiago Parodi.

La primera en tomar la palabra fue Liliana Cuenca quien, visiblemente emocionada, expresó: “Después de tanta lucha hoy estamos inaugurando nuestro espacio físico tan añorado” y anticipó: “Ahora que contamos con el espacio tenemos muchos proyectos a futuro, como la implementación de talleres”.

A un costado, Natasha Targiano, coincidió con las palabras de la referente de la Asociación y afirmó: “Es una alegría enorme, este lugar es algo por lo que pelearon mucho, es un espacio de contención para los que lo necesiten”.

Posteriormente, Santiago Parodi, quien recientemente se sumó al equipo, precisó: “No tengo dudas del compromiso con el trabajo, creo que ser escuchado es el primer paso para animarse a hacer lo que hay que hacer”.

Tras la presentación, Cuenca detalló: “No vamos a cumplir horario me voy a seguir manejando como hasta ahora, la persona que necesite ayuda me puede contactar por teléfono o por la página de Anímate y si solicita venir estaremos a disposición”.

Las oficinas de la Asociación Civil Anímate cuentan con un espacio para que cada profesional pueda realizar la atención correspondiente. En este sentido, su referente señaló que se buscará “sumar más profesionales” aunque rescató que “la realidad es que no todos trabajan gratuitamente”.

Durante la inauguración, también se hizo presente Federico Eugui Oficial Mayor del Juzgado de Familia N° 2 quien acompañó en representación del Doctor Santiago Arrondo.

Si estas atravesando o atravesaste una situación de abuso comunícate a través de la página de Facebook de la Asociación Civil Anímate para recibir asesoramiento y acompañamiento.