Torneo Interligas: cambiaron los Cuartos de Final por la protesta de Loma Negra

El Torneo Unión Regional Deportiva organizado en conjunto por las Ligas de Olavarría, Bolívar y Laprida está en instancias de definición, pero a pocos días de que se disputen los cruces de Cuartos de Final, hubo cambios en los partidos por el fallo del Tribunal de Penas.

Días atrás, Loma Negra había protestado la mala inclusión de un jugador de San Martín en el clásico serrano que terminó con triunfo del “León” por 3 a 1 en el cierre de la Zona 1 y este martes, el Tribual de Penas de la Liga de Fútbol de Olavarría, expidió el fallo a favor del “Celeste”.

El fallo modificó entonces el programa de cara a los Cuartos de Final que se llevarán a cabo el próximo domingo, ya que hubo cambios posicionales en la tabla general.

Los cruces a partido único, tendrán ahora a los dirigidos por Luciano Bilbao definiendo en condición de local en el estadio de Villa Alfredo Fortabat ante Ferro por ser el cuarto mejor equipo del certamen.

Además jugarán Estudiantes vs Urdampilleta, Balonpié vs Casariego y Jorge Newbery vs Racing.

En Inferiores los cruces serán:

Sub13:

Estudiantes – Empleados (en CAE)

Lilán – Racing (Laprida)

Embajadores – El Fortín (en CEO, preliminar al duelo de Primera del “Hermanos Di Buono”)

Balonpié – Independiente (Bolívar)

Sub15:

Estudiantes – Empleados (en CAE)

Ferro – Racing (postergado)

Embajadores – El Fortín (en CEO, preliminar al duelo de Primera del “Hermanos Di Buono”)

Balonpié – Bull Dog (Bolívar)