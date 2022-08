Tenista olavarriense es subcampeona del mundo

La tenista olavarriense se consagró subcampeona del mundo en la categoría +40 del ITF World Individual Championship.

Victoria Dómina tuvo un excelente desempeño individual y colectivo ya que también, junto a Jesica Orselli fueron semifinalistas en +35.

En la final de la categoría +40, la ex jugadora de Estudiantes cayó ante alemana Maron Kruse, preclasificada y actual N°1 del mundo por 4/6, 6/1 y 6/2.

Previamente había vencido a la suiza Paula Bao por 7/5 y 6/4, mientras que en cuartos venció a otra alemana, Mirja Wagner N°4 en un partidazo 4/6, 7/5 y 7/5.

"No me dio el físico. El primer set sí, pero el segundo y el tercero fueron a una intensidad alta y la verdad que para no vivir de esto, es un montón ya que ésta gente entrena y vive de esto y se nota", cerró la tenista olavarriense que integró el equipo nacional y logró sumar una medalla de plata a la delegación.

Fuente: Prensa CAE