Massa dijo que no es un “salvador” y que el miércoles anunciará medidas

El flamante ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Sergio Massa, se reunió con el presidente Alberto Fernández en la residencia de Olivos y además de avisar que “hasta el lunes” no nombrará ni removerá funcionarios, dijo que la semana que viene se anunciará un “conjunto de medidas”.

“No anticipen ni funcionarios que entran ni funcionarios que salen porque hasta el lunes no voy a empezar ni a designar ni a correr funcionarios”, reclamó Massa en breve diálogo con la prensa tras reunirse por más de una hora con el Presidente.

Al mismo tiempo, y mientras en estas primeras horas los mercados tomaron bien su llegada, el “superministro” dijo: “El miércoles vamos a anunciar un conjunto de medidas porque la asunción va a ser el martes después de la reunión del Parlamento para aceptarme la renuncia”.

“Les pido que me dejen trabajar el fin de semana”, completó el líder del Frente Renovador, quien en horas de la mañana se había reunido con Roberto Lavagna, quien será su asesor. En estas 48 horas, debe definir con el Presidente el programa económico que se implementará a partir de su asunción, que sería el martes de la semana que viene, una vez que se acepte en la Cámara de Diputados su renuncia como legislador.

“Orden, coordinación y planificación son los pilares para poder conseguir ese objetivo”, dijo Massa después desde su cuenta en Twitter, y aseguró que es “consciente de las dificultades y de los desafíos”.

Además, agregó: “No soy ningún salvador. La política no necesita salvadores, sino servidores. Y no lo soy porque los problemas económicos de Argentina no se resuelven con una persona. Se resuelven con trabajo en equipo”.

Massa concentró ayer un enorme caudal de poder luego de ser designado como ministro de Economía absorbiendo las carteras de Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca, además de concentrar bajo su órbita las relaciones con los organismos internacionales, multilaterales y bilaterales de crédito.

Su concentración de poder terminó despidió del Gabinete a Daniel Scioli, hasta ahora a cargo de la cartera de Desarrollo Productivo, a Julián Domínguez, en Agricultura, y a Gustavo Beliz de la Secretaría de Asuntos Estratégicos.

En tanto desde Gobierno también confirmaron que Fernández dialogó telefónicamente en las últimas horas con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, frente a quién respaldó a Massa, luego de su flamante designación así como a Silvina Batakis, la ahora exministra de Hacienda, quien dejó su cargo apenas horas después de volver de Washington adónde había viajado para presentarse ante la funcionaria internacional.

Fuente: DIB