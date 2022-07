Julio Galardo: “Creo que Estudiantes no participará de la Liga Argentina”

La incertidumbre sobre la participación de Estudiantes sigue dando que hablar y este jueves, Julio Galardo habló en Uno contra Uno Radio.

“Hace bastante días que estoy convencido de que Estudiantes no va a poder participar de la venidera Liga Argentina”, sostuvo el dirigente “Bataraz” y agregó: “Se va a intentar hacer el esfuerzo, pero si no hay una comisión y no hay un presupuesto no se va a jugar”.

El integrante de la comisión directiva de básquet de Estudiantes de Olavarría en los micrófonos de UcU Radio contó que “se presentó gente para integrar la Subcomisión de Básquet, ex dirigentes que en su momento lo hicieron muy bien, pero cuando se fueron no fue buen visto por el presidente y es a quienes hoy, no se les da lugar para integrar dicha comisión y si bien yo no lo comparto, hay que respetar las decisiones”.

Además, el dirigente comentó que la realidad es “demasiada dura hoy por hoy”, pero que “en la Asamblea pasada avisé que me corría y que había que armar un grupo”.

“Hay que llegar al presupuesto, el cual lo estamos haciendo con valores de hoy y hay que pensar que los gastos variables son hasta mayo y abril del año próximo y los fijos hasta julio, sin saber cuál será el monto final”, sentenció Julio Galardo que aseguró que el mayor problema hoy en día no es el económico, sino el grupo que encabezaría el básquet profesional de Estudiantes.