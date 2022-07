“Me pidió el celular y me quiso arrastrar para el fondo”, el relato de la mujer atacada en un local del microcentro

A dos días de que una vecina haya sufrido un robo y un intento de abuso en un local céntrico de la ciudad, Macarena, la joven que protagonizó el violento ataque, contó su experiencia a Infoeme.

El hecho fue el local de insumos para uñas “Kiisme”, ubicado en Lamadrid y Sargento Cabral, comercio que la víctima de la violenta agresión había abierto tan sólo una semana antes del hecho.

“No puedo creer haber vivido esto apenas unos días después de haber abierto mi negocio, es horrible”, contó Macarena, que tiene 28 años y dos hijas, una de 6 años y otra de 3.

Allí estaba ella cuando, cerca de las 15 de este martes, el delincuente -un hombre de 33 años- entró al local y se dio la escena.

“Me arrinconó detrás del mostrador, sacó un arma blanca que no alcance a ver bien qué era y me dijo que le dé el celular y me pidió plata, le dije que no tenía y entonces me agarró de los pelos y de la remera y me quiso llevar para atrás, para el fondo”, recordó, visiblemente angustiada, en diálogo con Infoeme.

“Me quería apuñalar, intentó apuñalarme en el pecho, en esa lucha me saqué los zapatos y se los tiré, no sabía qué hacer, pensé que me iba a matar”, agregó.

Fue en ese momento, según explicó, que al delincuente se le cayó el arma que tenía y ella pudo corroborar que el elemento con el que había intentado apuñalarla era una tijera.

“En ese momento salió corriendo, yo salí atrás de él, no paraba de gritar, para que lo paren, decía lo que había pasado, que me había querido matar, y en ese momento algunos de los vecinos que estaban ahí lo empezaron a correr”, manifestó Macarena.

“Apareció gente y lo redujeron en la vereda, lo tuvieron ahí hasta que llego la policía”, precisó.

De esta manera, los civiles que interceptaron y redujeron al delincuente -en Avenida Colón y Lamadrid- aguardaron hasta la llegada de los móviles policiales, que terminaron aprehendiendo al joven, que, aparte de la violeta agresión a Macarena había cometido otro robo horas antes

De esta manera, en el operativo intervinieron efectivos del Comando de Patrullas y de la Comisaría Primera de Olavarría, quienes recuperaron el celular de la mujer y la tijera que el ladrón utilizó para concretar el robo, así como un teléfono y dinero en efectivo producto de un delito cometido horas antes de su aprehensión.

Macarena fue trasladada al Hospital Municipal “Dr. Héctor Cura”, ya que se encontraba en shock por lo ocurrido.

“Todavía estoy destruida, muy asustada y con mucho dolor, no puedo creer lo que me pasó”, lamentó.

El caso se encuentra bajo la órbita de la UFI Nº4 a cargo de la fiscal Paula Serrano por dos hechos, “Robo Agravado por el uso de Arma Impropia” y “Robo Agravado”.