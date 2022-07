Esteban Muia quedó fuera de “La Voz Argentina” después de su primera batalla en el programa

El olavarriense Esteban Muia, que había pasado a ser parte del reality “La voz argentina” luego de deslumbrar al jurado en su primer presentación, quedó fuera del programa después de enfrentarse en una “batalla” con otro participante del certamen.

Fue en la noche de este jueves que se transmitió el duelo entre el joven olavarriense y Damián Ayala, en el que ambos cantaron “Eterno amor”, de Los Manseros Santiagueños.

Esteban Muia es de Olavarría, pero vive en el sur argentino, más precisamente en Comodoro Rivadavia. Fue a finales de junio que Esteban apareció por primarea vez en el programa, cuando se presentó cantando la canción “Indio Toba”, lo que hizo que cuatro de los jurados - Laly, La Sole y Mau y Ricky- dieran vuelta su silla y se disputaran su talento.

Integrado al equipo de Soledad Pastorutti, este jueves se transmitió la batalla que el joven concursante llevó a cabo ante las cámaras.

Sin embargo, en esta ocasión los resultados no fueron tan positivos como en la primer instancia, ya que no llegó a convencer a La Sole, que, al ser parte de su grupo, era la que dec8idia si continuaba o no en el reality.

De todas maneras, Muia no dejó el programa sin halagos de los diferentes jurados, que revindicaron su talento y la calidad técnica del cantante olavarriense.

“Siento que Esteban fue por esta batalla, siento que Esteban dio para adelante y dejó todo. Los felicito a los dos”, manifestó Lali sobre el desempeño de ambos.

“Lo que me está pasando con Esteban que no logramos despegar de la voz de Luciano Pereyra, y a esta altura hay que despegarse, es urgente, al margen del programa, el caso de Damián me ha dado un resultado quizás más autentico, no se parece a nadie”, fue la opinión que dio Ricardo Montaner después de escuchar la interpretación.

“Esteban vino como a ganarse la batalla, no fue lo que yo esperaba esta batalla, no sentí que se encuentren, no creo que haya sido una suma” sentenció La Sole sobre el dueto, que finalmente, eligió a Damian “por su originalidad”, lo que hizo que Muia quede afuera del certamen.