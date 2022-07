Jugaron otro Torneo Regional en las canchas olavarrienses

En los courts del Parque Olavarría y de La Pedrera hubo actividad para las divisiones formativas con la disputa del 4° Torneo Regional de Menores en el transcurso del pasado fin de semana.

El evento ex Grado 3 (que no contó con categoría Sub18 por no tener inscriptos) fue fiscalizado por la Federación de Clubes de Tenis del Centro y contó con más de un centenar de tenistas en formación.

En representación de Olavarría hubo deportistas de El Fortín, La Pedrera, Racing, Estudiantes y Ferro.

Los resultados:

Sub12 Femenino:

1° Charo De Martino

2° Lucía Peralta (El Fortín)

Sub14 femenino:

1° Martina Izaguirre (La Pedrera)

2° Paz Alberdi

Sub16 Femenino:

1° Morena Yuvisa

2° Sofía Juanolo (Ferro)

Sub12 varones:

1° Lautaro Redigonda

2° Bautista Pedreira

Sub14 masculino:

1° Tomás Salaverry

2° Máximo Martino Villada

Sub16 masculino:

1° Tobías Tasara Torre

2° Simón Ferreira

Sub16 Dobles masulino:

Beheran/ Ferrerira a Tassara/Gonella por 6/4 6/2

Sub14 masculino:

Griffith Font y Areco