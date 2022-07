Video: una patota mató a golpes a un hombre tras una discusión en una estación de servicio de José C. Paz

Una patota mató a golpes a un hombre de 48 años en una estación de servicio tras una discusión y el crimen quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar.

El hecho ocurrió en una estación de ser vicio de la localidad bonaerense de José C. Paz. En las imágenes se observa cómo varias personas se dan golpes de puño, patadas y arrojan distintos objetos contundentes.

La víctima fue identificada como Ramón Adrián Bustamante (48), quien al momento de iniciarse la pelea -el pasado domingo- estaba junto a unos amigos y su novia en una pizzería festejando el cumpleaños de otro joven.

El hombre intervino para tratar defender a un amigo que instantes antes había mantenido un altercado con un grupo de personas, lo que derivó en una violenta pelea en el playón de la estación de servicio.

En esas circunstancias, y según quedó registrado en las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad de la estación de servicio, Bustamante fue primero golpeado a patadas y luego apedreado en la cabeza, hasta que quedó tenido en el piso herido de gravedad.

Sus amigos lo subieron a un auto particular y lo trasladaron a un centro de salud cercano, donde murió a las pocas horas a causa de la gravedad de la herida sufrida en el cráneo.

Uno de los amigos de la víctima, que se identificó como Diego, contó a la prensa que todo comenzó cuando Bustamante, él y otras personas se despedían tras participar de un cumpleaños que se había realizado en su pizzería, que ya estaba cerrada.

"Mi negocio estaba cerrado y estábamos afuera, festejando el cumpleaños de otro amigo. Cuando terminó la fiesta, mi hermano acompaña a un invitado y cuando llega al playón de la estación de servicio fue rozado con una motito con dos (personas) que le pasaron bien rasante. Mi hermano, de manera irónica les dice "¿me quieren robar?" y ahí es cuando Adrián se baja con su pareja y yo con mi pareja", recordó.

"Mi amigo pensó que le querían pegar a mi hermano y se cruzó. Eran como 15 o 20 hijos de puta, una mangas de cobardes. Mi amigo pierde la vida con una banda de cobardes, unas ratas. Yo me acerco para separarlos. Les digo a los que estaban ahí que todo estaba bien y trato de separarlos. Mi amigo intenta también separarlos, se arrima y quiere ayudar, como todo amigo", agregó Diego.

El hombre contó que ellos eran cuatro adultos hombres y cuatro mujeres en la fiesta previa a la pelea.

"Nosotros no los conocíamos a ellos y ellos tampoco a nosotros. Tenían piedras grandes, palos y tiraban con todo. Yo voy a hacer lo imposible para que lo de mi amigo no quede en la nada", agregó el hombre con la voz quebrada, al tiempo que estimó que la pelea se prolongó unos 20 minutos y los agresores los superaban en cantidad.

"No podemos identificar a nadie y no podemos saber quiénes eran", dijo sobre los atacantes, no obstante agregó que cree que componen un grupo que suele parar en un kiosco 24 horas situado a pocos metros, que ahora está clausurado.

"Le reventaron la cabeza. Me dicen que se complicó y luego que Adrián se había muerto. La vida de mi amigo no me lo va a devolver nadie... La sociedad está muy mal, estamos viviendo muy mal. Adrián era un amigo que vino de La Rioja, se ganó la vida...", expresó Diego.

Por el hecho aún no hay detenidos y la fiscal Silvia Bazzani, a cargo de Unidad funcional de Instrucción (UFI) Descentralizada 23 de Malvinas Argentinas, procuraba localizar a testigos presenciales para poder identificar a los agresores y esclarecer el homicidio.