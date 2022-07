“Ferro va a jugar el Torneo Provincial por el grupo de gente que hay detrás”

El pasado fin de semana hubo actividad en el De la Vega con un cuadrangular amistoso y después de mucho tiempo las tribunas volvieron a estar llenas. Finalizada la “Copa Ciudad de Olavarría”, hablaron los dirigentes.

“El grupo de padres está muy contento, pero también muy cansado porque fue mucho trabajo para que saliera todo dentro de lo planificado y las tres delegaciones se fueran muy conformes”, comenzó diciendo Ignacio Catanzaro y agregó: “La cancha hacía rato no estaba con tanta gente y desde nuestro lado esperamos que sea el comienzo de un proceso muy lindo porque el grupo de trabajo fue impresionante, con 25 o 30 padres trabajando los dos días”.

El ex basquetbolista contó que la organización del cuadrangular amistoso que quedó en manos de El Nacional fue una prueba para lo que será una nueva participación de las “Carboneras” en el Torneo Provincial: “Desde el primer momento la idea era jugarlo porque es muy positivo para las chicas de Primera e inferiores, hoy está la cancha llena y suma, pero sin el trabajo que hay detrás sería imposible porque nos pusimos a buscar los recursos y después lo presentamos a la Comisión Directiva”.

“Es mucho desconcierto también porque no hay mucha información del torneo, pero ahora viene la parte más burocratica y darle facilidades a Ramiro -Bou- para que labure lo más tranquilo posible” dijo el dirigente que además sostuvo que “tenemos la vara muy alta porque Ferro tiene un historial muy rico en el femenino y como padres nos interesa estar a la altura”.

“La responsabilidad de si gano o pierdo en este rol de dirigente no me quita el sueño, pero si representar al básquet de la ciudad lo más dignamente posible”

Por último, el destacado deportista local que agradeció a las empresas que se sumaron al proyecto, no obvió el detalle de que entre todas las basquetbolistas en formación se encuentra su hija: “Es muy emocionante que haya elegido básquet, me da muchas ganas de trabajar, porque a esa edad yo ya estaba en el club y si bien después estuve en todos los clubes jugando me crié acá” y sentenció: “Es muy lindo compartir un fin de semana de básquet con mi nena y lo voy a seguir haciendo”.