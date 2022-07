Estudiantes ganó en las formativas y Racing Blanco en Maxivóley

El sábado en diferentes escenarios fue el turno de la Liga Zonal de Menores y el domingo, en el Parque Olavarría, jugó el Maxivóley.

El “Bataraz” finalizó como el mejor de los seis equipos de las tres ciudades que compitieron en tres categorías. Se jugaron en Estudiantes dos triangulares, el de Sub 16 y Sub 18 y el de Sub 14 se hizo en Pueblo Nuevo.

Los resultados.

Sub 14 – Final: CAE 2 – 0 Independiente de Tandil

Sub 16 – Final: CAE 2 – 1 Unión y Progreso de Tandil

Sub 18 – Final: CAE 2 – 0 Racing de Olavarría

Por otro lado, en la jornada de domingo se llevó a cabo el tercer encuentro de Maxivóley con la participación de seis formaciones, siendo Racing Blanco el mejor de todos al derrotar a Unión y Progreso de Tandil que sumó su tercer subcampeonato.

Los resultados:

Zona A

Racing Azul 2 – 0 CEF N° 44 A Unión y Progreso 2 – CEF N° 44 A 0 (25-13, 25-15)

Unión y Progreso 2 – 1 Racing Azul

Zona B

Racing Blanco 2 – 0 CEF N° 44 B

Hinojo 2 – 1 CEF N° 44 B

Racing Blanco 2 – 0 Hinojo

Quinto puesto: CEF N° 44 B 2 – 1 CEF N° 44 A

Tercer puesto: Racing Azul 2 – 0 Hinojo

Final: Racing Blanco 2 – 0 Unión y Progreso 0 (25-22, 25-15)

Árbitros: Enzo López y Emanuel Amores. Apuntadoras: Melina Pugliese y Alma Suárez.

Fuente: Prensa AOV