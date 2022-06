El FdT le respondió a los Jóvenes PRO: “Hay demasiadas irregularidades en el sistema de salud”

La Licenciada Natalia Álvarez nuevamente les respondió a los Jóvenes del PRO que se encontraban en el recinto y quienes presentaron por segunda vez un proyecto de comunicación solicitando información sobre la obra de la Facultad de Ciencias de la Salud. “Hay demasiadas irregularidades en el sistema de salud”, expresó la concejala.

Durante el desarrollo de la Séptima Sesión Ordinaria, Natalia Álvarez, recordó: “El 12 de mayo presentaron una comunicación manifestando preocupación, en aquel momento festejé que a la juventud le preocupara la educación pública, pero hoy me preocupa un poco, no sé si están faltos de ideas, podría ser, ya que hace poco presentaron un proyecto que ya había enviado otra concejala de otro bloque o acaso están hostigando”.

En esta línea, la concejala tomó como referencia un titular de un diario local: “Galli manda a la juventud para presionar” y les dijo a los jóvenes presentes que “hay otros temas sobre los que pueden empezar a presentar proyectos, pedidos de informes o comunicaciones”.

“Son varios, les cuento por si no saben algunas cosas que están pasando en Olavarría”, continuó la integrante del Frente de Todos y enumeró: “Hay localidades que siguen sin médicos, Sierra Chica no tiene médicos, en Loma Negra los vecinos y vecinas se pueden enfermar solamente los martes y jueves, las ambulancias no tienen mantenimiento, en la nueva obra de ampliación del Hospital Municipal hubo errores de cálculos que preocupan al personal”.

“El hospital de Hinojo se llueve, ayer se vino abajo el techo de un baño de una habitación del Hospital Héctor Cura, los fines de semana en Hospital de Olavarría no hay médicos en las guardias y durante la semana la espera es de más de dos horas”, agregó.

Por último Álvarez destacó: “Respecto de este pedido, hoy se habló en este recinto de la buena fe, buena fe es ir y consultarle al decano sobre la situación de la institución, la obra de la Facultad, como explicó el decano, como toda obra pública tiene sus tiempos, ¿Para qué quieren desviar la mirada? No sabemos, pero hay sobrados motivos para tratar de imponer que se hable de esto y no de la preocupante situación de salud local”.