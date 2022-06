Renaldo Améndola y el nuevo desafío de presidir el CAVO

Renaldo Améndola habló con la prensa finalizado el acto donde fue elegido por unanimidad como nuevo presidente del CAVO.

“Ya venimos trabajando hace un tiempo, particularmente desde lo que me toca yo ya venía trabajando hace muchos años con otras Comisiones Directivas, desde otro lugar, desde el Municipio, pero hoy me toca estar desde adentro, está bueno, y es lo que me gusta hacer”, comenzó diciendo Améndola y agregó: “Se logró juntar a la gran mayoría de los grupos de la Ciudad, y lo que no los estamos convocando para participar”.

Quien fuera durante muchos años funcionario municipal aseguró que “la idea es seguir sumando gente, que el CAVO perdure en el tiempo estando bien legalmente que es lo que corresponde y generar eventos que sean para chicos, para gente adulta, y valorar a todos aquellos que practican esta actividad”.

“El CAVO no estaba bien de papeles, como muchos instituciones en la ciudad y calculo que en todos lados y si buscamos hacer un proyecto serio, es fundamental estar bien”, sostuvo el nuevo presidente haciendo referencia a la presencia de Gabriela Aresi en la sede ubicada en Sargento Cabral 3735.

Renaldo Améndola contó que la Comisión de la Directiva trabaja desde hace tiempo en nuclear a la gente que se sumó a la actividad “con la pandemia se largó mucha gente a hacer esta actividad, bienvenida sea, pero tratemos desde la institución generar en esa gente que tenga los cambios de conducta apropiados para practicar la actividad”.

Por último, Améndola aseguró que “el calendario lo fuimos acomodando tratando de no incrementar las carreras porque queremos trabajar mucho sobre la gente que quiere debutar en la actividad y que sea un ámbito donde participe la familia, y cuantos más concurran es mejor para todos. Es deporte y es salud”.