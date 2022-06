Por incumplimiento del convenio de trabajo el SMTO denunció al Municipio

En medio del conflicto por el acuerdo de paritarias desde el Sindicato Municipal realizaron una denuncia gremial ante el Ministerio de Trabajo contra la Municipalidad de Olavarría por incumplimiento del convenio colectivo de trabajo.

Cabe destacar durante la tarde de este martes desde el Sindicato anunciaron una conferencia de prensa en relación al conflicto que afecta al área de Salud del Municipio.

En este marco desde el sindicato indicaron que la Municipalidad no observa las normas sanitarias en materia de seguridad e higiene laboral, en el Hospital Municipal Dr. Héctor Cura por deficiencias vinculadas a la gestión de ropa hospitalaria (vestuario utilizado por el personal) y denunciaron los siguiente puntos:

Irregularidades sector Lavadero del Hospital:

1. Existencia de cable de alimentación eléctrico de una centrifugadora, en contacto con el agua.

2. Centrifugadora con freno roto (los trabajadores deben proceder de forma manual para pararla).

3. Plancha de ropa rota.

4. Puerta del lavarropas rota, sostenida la misma con un palo a punto de desplomarse, poniendo en peligro la salud de los trabajadores.

5. Horno para secar ropa roto.

6. Superficies del suelo mojadas, en virtud del mal funcionamiento de las máquinas descriptas.

Irregularidades respecto al Recurso Humano:

1- No se encuentra garantizada la protección de la salud, ni la integridad psicofísica de los trabajadores, como tampoco de la comunidad, dado que no existen vestuarios adecuados para que el personal de salud (profesionales, técnicos, enfermeros, camilleros, y personal administrativo y operativo) se despoje de sus prendas expuestas a zonas contaminadas. En este sentido, tampoco existen canillas a sensor o a pedal, que eviten que en los distintos servicios el personal (médicos, enfermeros, etc. que están en contacto con los pacientes) se contamine las manos por estar en contacto con la grifería.

2- Por otro lado, sabido es que la ropa hospitalaria debe usarse exclusivamente en este ámbito, pero existe una desidia por la dirección y administración del hospital, que no advierte esta situación y expone a la sociedad toda, a un riesgo inminente de infecciones hospitalarias.

3- Es evidente que la administración no previene, ni reduce, aísla o elimina los riesgos en los mencionados sectores de trabajo, el mismo ministerio está en conocimiento que datan del año 2021 las denuncias vinculadas al incumplimiento, o complimiento deficiente respecto a la ropa y los epp de los trabajadores.

4- Sumado al riesgo indiscutible que asume el personal del hospital a la hora de realizar sus tareas, (compañeros que se pueden resbalar o electrocutar con los cables de los artefactos en contacto con el agua), creemos igual de preocupante el riesgo de las mencionadas infecciones como consecuencia de la falta de manipulación adecuada de la ropa hospitalaria.

5- Por este motivo, exigimos dentro de los establecimientos de salud, vestuarios para sus trabajadores, para que la ropa contaminada no salga del hospital a la sociedad.