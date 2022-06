Quimey Marín: “Ganar estas finales sirven para el objetivo principal del Regional”

Ferro derrotó a Racing en el Buglione Martinese en la tarde del lunes y en medio de los festejos, los protagonistas hablaron con la prensa.

Quimey Marín y Jonathan Penna dejaron sus impresiones luego del triunfo “Carbonero” que significó la obtención de la “Copa Norberto Desanzo”.

“Hicimos un sacrificio enorme a lo largo del año y sabíamos que iba a ser un partido durísimo, Racing tiene un gran equipo”, comenzó diciendo Quimey Marín.

El elegido la figura del partido comentó que “el título sirve para llegar enfocados al objetivo principal que es el Regional”.

Por último, el autor de los dos goles en el triunfo por 2 a 0 de Ferro aseguró que “es un premio por el esfuerzo que vengo haciendo y el club lo merecía por todo el sacrificio que hacen por nosotros”.

En el mismo sentido habló Jonathan Penna, uno de los futbolistas que llegó a reforzar el plantel: “Vinimos a salir campeones, jugamos el partido sabiendo que íbamos a ganar porque esta era la Final y este era el partido que había que ganar y lo ganamos nosotros”.

“La verdad que en cuanto me llamaron para volver no lo dudé, tenía otra oferta porque la pasé muy bien acá”, sostuvo el futbolista bonaerense que tiene su segunda experiencia en el “Carbonero” y agregó: “Ahora tengo a mi familia que me acompaña y vamos a tratar de repetir lo que hicimos en el 2017 de llegar a una final y apuntar al ascenso”.

Por último, el futbolista que jugó su mejor partido desde su regreso a Olavarría sentenció: “El objetivo era usar el torneo para jugar, salir campeón y ahora queda pensar en lo otro”.