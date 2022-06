La historia detrás del choque de una joven contra un poste de luz

Luego de que la Subsecretaría Municipal de Seguridad publicara el informe de lo ocurrido el fin de semana, una joven que chocó contra un poste de luz en avenida Colón relató su versión de los hechos y acusó a un bar de suministrarle drogas en la bebida que consumió. "Tenía alcohol en sangre, pero tampoco choqué por borracha”, dijo.

Todo comenzó el jueves por la noche, en pleno inició del fin de semana largo, cuando la joven terminó su jornada laboral y decidió salir a cenar junto a sus amigos a un bar -recientemente inaugurado- ubicado en Dorrego al 2100.

“Salí de trabajar, fui a buscar a una amiga y nos fuimos a un bar nuevo, cenamos ahí, pedí dos vasitos de fernet y en la barra me pedí un vodka”, contó la olavarriense.

La salida nocturna continuaría en otro bar, también junto a sus amigos, pero como uno de ellos decidió regresar a su casa ella lo llevó en su auto. “Cuando volvía, doblé por Manuel Leal hacía Avenida Colón y no me acuerdo de nada más, me desvanecí”, relató.

"Cuando me desperté, estaba toda la policía a mi alrededor y ahí llegó la ambulancia, me llevaron y me hicieron todos los estudios de rutina. El primero de ellos fue el de orina que me dio como resultado que había consumido Clonazepam y otras drogas más”, señaló.

Aseguró que no consumió ninguna sustancia por voluntad propia y que había ido a un solo lugar esa noche. Así fue que llegó a la conclusión de que “la empastillaron” y salió a hacer la denuncia.

Tanto la joven como su familia agradecieron y destacaron el accionar de los efectivos policiales y del personal de Comisaria de la Mujer y la Familia de Olavarría que respondieron rápidamente al momento de hacer la denuncia y están en el proceso de investigación correspondiente.