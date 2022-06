Crece el conflicto de paritarias municipales y también el malestar de la gente

María José es una paciente oncológica de nuestra ciudad que se comunicó con Infoeme para pedir al Ejecutivo y al Sindicato de Trabajadores Municipales (SMTO) un acuerdo de paritarias o una pronta solución al cese de actividades ya que tenía que realizarse controles médicos, que solicitó su oncólogo, pero fueron cancelados por la medida llevada adelante en el Hospital.

“Necesito hacerme los controles que me pidió el oncólogo y quede a la deriva porque suspendieron todo”, relató angustiada y a la espera de que medida de fuerza llevada adelante por los trabajadores municipales en el Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura” llegue a su fin.

Ante esto último, aclaró que “en oncología están atendiendo bien”, sin embargo los estudios de control, que ella necesita realizarse corresponden al Hospital Municipal.

La olavarriense, relató una experiencia que vivió hace algunos días atrás cuando asistió a realizarse un estudio. “Fui al hospital, tenía turno para hacerme un eco doppler, me acerque a la ventanilla de cardiología, me atendió una chica y me dijo que ‘no me iban a hacer la eco doppler, hasta que la situación no se normalice’”.

Otra situación muy similar vivió el 8 de junio, cuando se preparaba para un turno que estaba programado para el 9 de dicho mes: “El 9 de junio tenía un turno que me habían dado por WhatsApp, el día antes voy a mirar el horario y estaba borrado, llamo porque no recordaba y me dicen no vaya porque no me iban a atender”.

Aunque María José reconoce el reclamo y que cuando la situación se normalice van a renovar sus turnos, se mostró preocupada por “la falta de higiene que hay en el Hospital” ya que es un lugar al que las personas “van para atender su enfermedad y sin embargo, está todo sucio”.

En este contexto cuestionó: “Quisiera saber dónde están los concejales que no se suman, no se ponen en el lugar de la gente” y pidió a los trabajadores que protesten, pero “que lo hagan de otra manera”.

“Hay que ver si se pueden mover un poco, si el Intendente puede tener un poquito de corazón, no lo culpo sólo a él, Stuppia también tiene que ver con esto” agregó la mujer y concluyó: “Lo mínimo que tendrían que hacer es ponerse en el lugar de la gente”.