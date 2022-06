Infoeme | informacion-general - 15 de Junio de 2022 | 14:43

Una joven publicó en su cuenta de Twitter una llamativa nota que se encontró escrita en el parabrisas de un auto y la imagen se hizo viral. La usuaria posteó la foto de una nota que se leía en un vehículo de Mendoza. Una persona, cuyo nombre se desconoce, aprovechó la suciedad de un auto Fiat Uno estacionado y le escribió un mensaje. "No me quiero imaginar cómo sos en la cama. Borracha y sucia, como me gustan a mí. Te amo", dice la curiosa declaración de amor capturada en una imagen. La usuaria @florarenas7 compartió con sus seguidores la foto acompañada de unas palabras: "Rivadavia. No lo entenderías".