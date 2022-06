Racing campeón: “Salió un partido no muy lindo, pero frenético”

En el estadio central del Parque Guerrero, Racing derrotó a Embajadores y entre medio de la algarabía de los festejos hablaron con la prensa Pablo Mujica e Ignacio Baldo.

“Como toda final fue muy ajustada, salió un partido no muy lindo para ver pero frenético por ser una final y por suerte se me dio el gol y después apareció Nacho -Baldo- para cerrarlo”, sostuvo Pablo Mujica minutos después de la consagración.

Una de las figuras “Chairas” que volvió a jugar tras una operación de rodilla contó que “estuve 6 meses sin jugar, me perdí el Regional pasado y me moría por jugar, pero hoy intentamos pero la cancha no ayudó, pensamos que estaba mejor”.

“Es mucho este título para mí, pero sabemos que el lunes tenemos otra final y tenemos que entrenar en la semana para eso, porque es Ferro, es un clásico y tenemos que dar todo para salir campeón”, cerró el delantero que abrió el partido definitorio en la tarde del domingo.

Por su parte, el autor del segundo gol de la definición sostuvo que en su tanto “quedó el espacio libre y por suerte entró”.

“Uno siempre quiere jugar, vengo desde my chico en el club y cuando me toca jugar trato de dar todo, tenemos que estar preparados para cuando nos toca”, dijo el juvenil que ingresó en el complemento para cambiar la historia porque “en el primer tiempo no pudimos hacer lo que esperábamos y en el segundo tiempo lo pudimos dar vuelta y quedarnos con la Copa”.

Por último, de cara a lo que viene el próximo lunes desde las 15:00 ante Ferro, el futbolista sentenció: “Hay que jugar al 100% porque son finales y son partidos lindos para jugar y donde queremos estar todos”.