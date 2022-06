Allanaron dos domicilios por causas de difusión de material sexual infantil

Personal de la Sub DDI Olavarría realizó diferentes allanamientos en el barrio 10 de Junio y en Villa Mailín en el marco de dos causas por denuncias de difusión de material sexual infantil.

Este miércoles, personal de Sub DDI Olavarría realizó dos allanamientos en barrio 10 de Junio y Villa Mailín por reportes de la National Center for Missing and Exploited Children (El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados) NCMEC.

El operativo arrojó resultados positivo ya que secuestraron equipos telefónicos en poder de los imputados, notebooks, dispositivos de almacenamiento informático, y discos rígidos y otros elementos de interés que posteriormente serán sometidos a pericia.

Los operativos se realizaron en el marco de dos causas -Proceso penal 1936/22 y 5907/21­- que lleva adelante la UFI Nº 22 del departamento Judicial Azul, a cargo del Doctor Lucas Moyano y tiene como imputados a hombres mayores de edad. Mientras que las investigaciones fueron coordinadas por dicha Fiscalía, la DDI Azul y la Sub DDI Olavarría.

El resultado de los allanamientos fue elevado por el Fiscal Interviniente y se entregaron al Juez de Garantías Doctor Carlos Villamarin.