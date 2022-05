Las mujeres jugaron otra fecha de los Play-Off

Hubo actividad del Torneo de fútbol femenino con la disputa de los desquites del primer cruce de Play-Off.

El “Carbonero” que fue local en el estadio de Sierra Chica recibió la actividad durante el transcurso del domingo y el sábado, en El Predio del Parque Guerrero se jugó otra fecha de Sub15.

Los resultados:

Primera:

Racing 1 (3) (Julieta Ibarra) – 0 (2) CEF N°100

Ferroviario 7 (Mariela de La Quintana, Romina Cebrero, Susana Altamirano -3-, Luz Bulant y Yesica Vallejos) – 0 Lujan “B”

Muñoz 3 (Claudia Zapata y Eliana Delletesse -2-) – 0 Loma Negra

Blanca Chica 3 – 0 Lujan (no se presentó a jugar)

CEF N° 44 1 (Agustina Girado) – 0 Pueyrredón 0

Ferro 2 (Vitrano Oriana -2-) – 1 (Brisa Chazarreta) Municipales

Sub15:

Pueyrredón 0 – 2 Estudiantes

CEF N°44 2 – 3 Racing

La actividad continuará el venidero domingo en la cancha del Club Hinojo y se enfrentarán Ferroviario vs Loma Negra, Ferro vs Luján, Luján “B” vs Pueyrredón, CEF N°44 vs Racing, Tres Hermanos vs CEF N°100 y Municipales vs Muñoz.

Por otro lado, la Comisión Directiva del fútbol femenino anunció días atrás que toda la información oficial podrán encontrarla en el Instagram @ligadefutbolfemeninoolavarria.