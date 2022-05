"Si te llamás Juan Sebastián, yo te censé y me pareciste muy lindo"

La historia de una censista que participó del Censo 2022 se hizo viral en las últimas horas. La joven encuestó a un joven en la ciudad La Plata y se enamoró a primera vista. Ahora lo busca por las redes sociales y le confesó su amor a través de un tuit: "Me pareciste muy lindo".

La joven publicó un mensaje con el nombre de pila y la profesión del hombre para intentar localizarlo de forma virtual.

“Si te llamás Juan Sebastián y sos camillero de La Plata, hoy te censé y me pareciste muy lindo. Ayúdenme”, escribió la joven en su cuenta de Twitter.

"Igual, seguramente tenga novia o una ex tóxica. Vengo con esa suerte", publicó en otro tuit que tuvo cientos de comentarios.

Algunos de los usuarios le preguntaron por qué no iba a de nuevo a la casa del joven, ya que sabía donde vivía, pero ella respondió que la pueden multar por hacer eso.

"La gente que me dice acosadora por buscar al camillero en redes y la gente que me dice pelotuda por no ir a la casa a tocarle timbre sabiendo dónde vive", tuiteó la joven.