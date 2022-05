Cristian Colli: “Pudo haber sido para cualquiera, fuimos un digno rival”

En el Maxigimnasio, Estudiantes cayó ante Deportivo Viedma y cerró la temporada y finalizado el encuentro, Cristian Colli habló con la prensa.

“No hay nada que reprocharse, salimos a pelearlo como todos los partidos. No hicimos pie en los primeros dos juegos en Viedma, por ahí las lesiones nos jugaron una mala pasada en este tramo de la temporada”, comenzó diciendo el entrenador “Bataraz” para después agregar: “Pudo haber sido para cualquiera, No es nada agradable perder en la última bola, pero te deja la sensación de que lo dimos todo. Deportivo Viedma fue un digno rival y nosotros también fuimos un digno rival aunque no nos agarraron en nuestro mejor momento, ni basquetbolístico ni físico producto de las lesiones”.

“Viedma es el equipo que más anota en la Liga Argentina, logramos bajarle el goleo e igual nos ganaron”

El entrenador cordobés sostuvo que “el partido pudo ser para cualquiera”, pero que en la charla de vestuario le “dije a los jugadores que se vayan con la cabeza en alto, que estaba agradecido con todos porque en lo emocional fue un año difícil para mí y gracias a ellos llegué hasta acá a pesar de que al principio de la temporada no hubiera mucha gente que creyera en nosotros”.

“Esta instancia es un premio al esfuerzo de los jugadores y ojalá se apueste a la continuidad del plantel y al que no se pueda retener suplirlo con otro jugador aún mejor”, aseguró el entrenador que dirigió su primera temporada en el “albinegro”.

“Lo de Jeffrey es para sacarse el sombrero, jugar desgarrado por querer ganar pone en alto el nombre de Estudiantes. La verdad que lo miraba y no lo podía creer, nunca vi a alguien que esté desgarrado en la planta del pie y quiera seguir jugando”, contó pero con cada uno de sus dirigidos tuvo palabras de agradecimiento.

Por último, pensando en lo que vendrá después de un merecido descanso, el coach sentenció que “estoy abierto a escuchar a la dirigencia porque por ser mi primera temporada trabajando acá me hicieron sentir muy a gusto”.