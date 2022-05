Orlando: “No tenemos nada que reprochar de esta primera temporada”

Terminó la primera experiencia federal para Racing en la primera llave de Play-Off de Reclasificación y tras la segunda derrota en manos del “Millonario”, habló Matías Orlando.

“Sabíamos al equipo que enfrentábamos, sabíamos que nos iba a costar porque tuvimos la baja sensible de Ariel -Weisbeck- y a Gian -Nolasco- jugando con una lesión y con un equipo de tamaña jerarquía como River sabíamos que no iba a ser fácil”, comenzó diciendo el coach que además agregó: “Termino la temporada sin bronca porque no hay nada que reprocharnos para esta primera experiencia, es mucho más lo positivo que lo negativo”.

El entrenador que logró el ascenso con el “Chaira” y tuvo su primera experiencia en la tercera categoría del básquet nacional contó que en la previa al cotejo definitorio le pidió a sus jugadores “que disfruten del partido, de la cantidad de gente que los vino a ver, de la onda que tienen entre ellos y que no se reprochen nada porque ellos respondieron de la mejor manera posible para hacer el mejor de los partidos” y que a la hora del cierre de la temporada les dejó una frase: “No hay que estar triste porque terminó sino felices porque pasó”.

Ya pensando en la temporada venidera, “las expectativas van a ser las mismas, seguir siendo un equipo con mayoría de jugadores locales y jugar el Torneo Prefederal con la misma base de este equipo, el proyecto va a seguir siendo el mismo de foguear en esta categoría tan linda”, pero aclaró que antes de pensar en el próximo certamen se tomará unos días de descanso.