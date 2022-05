Transporte interurbano: Ola Bus no pagó el sueldo de abril y los choferes amenazan con un paro

Ante la falta de pago del sueldo de abril por parte de la empresa Ola Bus, los choferes del transporte interurbano informaron que -luego de agotar todas las instancias de diálogo- analizan realizar un paro.

Fue a principios de mayo que “Las Sierras SRL” -tras ganar la licitación- comenzó a hacerse cargo del transporte interurbano durante los próximos 12 años y Ola Bus dejó de tener el control del mismo.

En este marco, a poco más de una semana de la salida de la empresa anterior que durante abril fue sancionada en reiteradas oportunidades por el Municipio frente a diferentes irregularidades, continúa por el mismo camino. En esta ocasión, retiene los sueldos de abril de los choferes, quienes ahora trabajan para la nueva empresa.

Pasaron los primeros días del mes y el pago no llegó. Por este motivo, los choferes del transporte interurbano informaron que, de no tener una respuesta positiva, realizarán un paro.

El objetivo del anuncio, además de informar a la sociedad, los choferes se encargaron de explicar que el conflicto no es con la empresa actual sino con la Ola Bus. “Estamos agotando todas las tratativas y por eso, si no encontramos una solución, nos veremos obligados a tomar serias medidas. Desde ya, le pedimos disculpas a los usuarios y a los dueños de Las Sierras SRL, que no tiene nada que ver con el conflicto”, expresaron.