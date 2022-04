Conocé a los candidatos de las localidades que competirán el domingo

Por Luciana Pedernera

El próximo domingo 10 de abril, se abren las urnas en siete localidades que integran el partido de Olavarría, en cuatro de ellas nueve personas disputarán por el primer lugar para obtener la coordinación y representación de su pueblo. Con una gran participación de mujeres, las localidades tendrán la posibilidad de elegir a su candidato.

Infoeme elaboró un cuestionario para cada uno de ellos para saber por qué decidieron presentarse, cuáles son las necesidades de los vecinos y las propuestas para los próximos dos años de gestión.

ESPIGAS

Candidata Carolina Mónaco

-¿Por qué decidiste postularte como delegada?

-Decidí postularme porque siempre he sido parte de cooperadoras o comisiones de las instituciones del pueblo y eso me ha dado una visión diferente de las necesidades de la comunidad. Me di cuenta que de éste lado puedo ayudar más, que puedo ser el nexo entre el municipio y mi gente para lograr muchas cosas juntos.

-¿Qué te mencionan los vecinos sobre las necesidades de la localidad?

-Los vecinos con los que he dialogado manifiestan que necesitan trabajo y un servicio más amplio en el hospital. Todos son conscientes de la importancia de la labor del personal de salud, lo valoran y respetan pero piden que traigan servicios específicos con más regularidad ya que concurrir a Olavarría para chequeos resulta caro.

-¿Cuáles son tus propuestas para los vecinos?

-Mis propuestas están basadas en tres ejes: juventud, trabajo y salud. Considero que hay que capacitar a nuestros jóvenes generando proyectos productivos, fomentando actividades culturales y deportivas y propiciando espacios de encuentro; además hay que defender, conservar y desarrollar más servicios en nuestro hospital.

-¿Cómo te gustaría ver a la localidad dentro de un año?

-En un año me gustaría ver varios proyectos en camino, con diferentes referentes, marchando a la vez, avanzando. Me gustaría mirar sobre el camino transitado y ver mucha gente acompañando, involucrados con su comunidad, porque estoy segura que todos tenemos un objetivo en común: ver a Espigas crecer.

Candidato Luis Mansur

-¿Por qué decidiste postularte como delegada?

-Decidí postularme para mejorar la localidad, trabajar en conjunto con la gente, lograr satisfacer las necesidades y otorgar beneficios a nuestro pueblo.

-¿Qué te mencionan los vecinos sobre las necesidades de la localidad?

-Los vecinos mencionan varias inquietudes como por ejemplo mejoras en los caminos, limpieza de alcantarilla, mejoras para el hospital, limpieza del pueblo, más alumbrado público, poda de árboles y el regreso de fiestas tradicionales.

-¿Cuáles son tus propuestas para los vecinos?

-Mis propuestas son: mejorar el camino principal, pedir más personal para el corralón municipal y pedirle al Intendente por un barrio o más viviendas, trabajar en conjunto con las instituciones como las escuelas, el jardín, los jubilados y el club, colocar más alumbrado público, concretar actividades recreativas y recuperar eventos tradicionales del pueblo (aniversario, los corsos, reyes magos, doma y prueba de riendas).

-¿Cómo te gustaría ver a la localidad dentro de un año?

-Me gustaría ver la localidad dentro de un año con logros realizados y beneficios para los habitantes de Espigas.

Candidato Ramón Gutiérrez

-¿Por qué decidiste postularte?

-Decidí postularme porque creo que le puedo dar mucho más de lo que hicieron en los últimos años.

-¿Cuáles son tus propuestas para los vecinos?

-Trabajar para recuperar las fiestas pérdidas como la fiesta del pueblo, prueba de riendas jineteadas, corsos, día del niño, reyes entre otras. Además de acompañar a todas las comisiones del pueblo para impulsar proyectos de salud juntos al hospital.

-¿Cómo te gustaría ver a la localidad dentro de un año?

-Me gustaría ver dentro un año un pueblo con cosas nuevas como por ejemplo un cajero, un Rapipago y mejorar nuestra imagen.

SIERRAS BAYAS

Candidata Paola Romina Ragnoli

-¿Por qué decidiste postularte como delegada?

-Decidí postularme porque soy nacida y criada acá, sé que tengo el empuje necesario para ayudar a que Sierras Bayas y Colonia San Miguel se vean como queremos los vecinos.

-¿Qué te mencionan los vecinos sobre las necesidades de la localidad?

-Algunos vecinos mencionan la falta de limpieza y otros piden asfalto, pero hay muchas cosas, siempre se le da prioridad a las cosas más básicas, creo que esto se puede conseguir de a poco y con ganas.

-¿Cuáles son tus propuestas para los vecinos?

-Me comprometo a escuchar a los vecinos, me gustaría que se puedan acercar a la delegación a sumar ideas y proyectos a gestionar todo lo que sea viable, trabajar codo a codo con las instituciones y hacer todo lo que este a mi alcance para lograr que sea el pueblo que queremos ver desde hace tanto tiempo.

-¿Cómo te gustaría ver a la localidad dentro de un año?

-Me encantaría verla limpia, estéticamente prolija y cuidada. Quiero que cada habitante sienta orgullo del lugar en el que vivimos como lo siento yo.

Candidato Guillermo Rikal

-¿Por qué decidiste postularte como delegada?

-Fui el primer delegado electo, estuve trabajando toda la pandemia junto a los chicos y chicas de la delegación y es la última oportunidad que tengo para presentarme, me gusta el laburo que hago, estar presente para mis vecinos de Sierras Bayas y Colonia San Miguel, me gusta poner el cuerpo.

-¿Qué te mencionan los vecinos sobre las necesidades de la localidad?

-Por la geografía que tiene Sierras Bayas tenemos inconveniente en los barrios, necesitamos cordón cuneta y asfaltos. Las pendientes son muy pronunciadas y cuando tenemos lluvias, como las ultimas rompen, las calles de una manera increíble. El tema de acceso a la vivienda es otra demanda y la infraestructura en Colonia San Miguel.

-¿Cuáles son tus propuestas para los vecinos?

-Desde la primera vez que me presente nunca hice ningún tipo de promesa y si resulto reelecto voy a seguir por el mismo camino. Las localidades y los pueblos se van reconstruyendo, nunca está la tarea conclusa. Sí hay dos temas pendientes que son muy importantes, que ya se iniciaron y vamos a continuar con las gestiones pertinentes: la infraestructura del cementerio y la playa de camiones que tiene un costo muy elevado, pero que es muy importante para la localidad.

-¿Cómo te gustaría ver a la localidad dentro de un año?

-Este año va a ser complicado por una cuestión económica, hay mucho trabajo que realizar durante 2022, pero Sierras Bayas en un año va a tener el parque bien iluminado, con espacios verdes mejorados.

LOMA NEGRA

Candidata Silvia Adriana Pereyra

-¿Por qué decidiste postularte como delegada?

-Creo que los vecinos deberíamos involucraros y comprometernos, es una forma de demostrar que queremos a nuestros pueblos y que podemos hacer grandes cosas juntos.

-¿Qué te mencionan los vecinos sobre las necesidades de la localidad?

-En Loma Negra hacen falta muchas cosas, por ejemplo una playa de camiones para mejorar la circulación. Hace falta un jardín maternal hay muchas familias que necesitan dejar a sus hijos en un lugar para poder trabajar. La preocupación por los jóvenes, hay que integrarlos para que apuesten a nuestra localidad. Trabajar codo a codo con las instituciones para que puedan llevar adelante todos sus proyectos.

-¿Cuáles son tus propuestas para los vecinos?

-Mis propuestas son muchas, no van más allá de las necesidades de los vecinos: tienen que ver con el arreglo de las calles, la luminaria, limpieza, recreación en la Villa, creo que la mejor forma es estar mancomunados con el Municipio porque si bien el delegado lo elige el pueblo hay que ser realista, objetivo y no decidimos por las necesidades y prioridades de la localidad es lo que el Municipio pueda brindar, cuanto puede ofrecer. Por eso creo que la mejor manera es trabajar con una delegación con puertas abiertas a los vecinos con la finalidad de ver al pueblo mucho mejor.

-¿Cómo te gustaría ver a la localidad dentro de un año?

-Hay que hacer hincapié en la limpieza de nuestra Villa, si nos involucramos y comprometemos vamos a tener un espacio del cual nos sentiremos orgullosos de vivir. Porque más allá de todo lo que haga la delegación y el municipio, si el vecino no colabora no es posible.

Candidato Gabriel Suburu

-¿Por qué decidiste postularte como delegada?

-Decidí postularme para delegado, porque tengo sentido de pertenencia, ya que vivo hace 31 años en la Villa Alfredo Fortabat. Me gustaría involucrarme en la realidad que nos atraviesa, y así poder, o al menos intentar, encontrar soluciones a las problemáticas con las que convivimos diariamente.

-¿Qué te mencionan los vecinos sobre las necesidades de la localidad?

-Mis propuestas son: mejoramiento de calles y pavimentación, forestar la Villa, reforzar el personal de salud pública, mantenimiento de luminaria actual y proyección, embellecer estructuras de los espacios públicos, limpieza y parquerización, mantenimiento de terrenos baldíos, apertura de boca-calle para facilitar la comunicación de B. Plan Vea- Villa Nueva, cuidado de medio ambiente, integración con espacios culturales para promover actividades. Como propuesta más abarcativa me gustaría concretar la finalización de cloacas, la creación de la Playa de camiones y la construcción de un puente que comunique Villa Nueva con el Club Loma.

-¿Cómo te gustaría ver a la localidad dentro de un año?

-Dentro de un año me gustaría que muchas de mis propuestas se estén llevando a cabo, sea en mi gestión o en la que el pueblo elija este 10 de abril. Que podamos transitar las calles sin dificultad, que se generen asfaltos en zonas donde nunca les dieron esa posibilidad, que la Villa crezca, se encuentre forestada, linda y bella, que cada uno de nosotros siga sintiendo esa pertenencia y orgullo al nombrarla, que luchemos por una Villa cada vez mejor.

RECALDE

Candidato Walter Claudemar Almeira

-¿Por qué decidiste postularte?

-Decidí postularme como delegado ya que hace 50 años que vivo en el pueblo y como ex combatiente que soy me gustaría trabajar para mejorar el lugar en el que vivo y que me acobijó en esos años tan difíciles.

-¿Qué te mencionan los vecinos sobre las necesidades de la localidad?

-Las cosas que la gente menciona son muy claras: tener una ambulancia para abastecer las necesidades del pueblo y los pueblos aledaños, solucionar el problema del basural que se encuentra a cielo abierto, el arreglo de calles -tanto de los pueblos como los caminos rurales-, generar puestos de trabajo y viviendas.

-¿Cuáles son tus propuestas para los vecinos?

-Mis propuestas son: mejorar el bienestar de la población, trabajar en red con todas las instituciones de la localidad y localidades aledañas, mejorar limpieza de calles, poda de árboles, sustitución de luminarias, bacheo, y unas de las cosas más importantes, conseguir con apoyo de la municipalidad una ambulancia.

-¿Cómo te gustaría ver a la localidad dentro de un año?

-Me gustaría ver a las localidades con todas las necesidades básicas de salud cubiertas -médicos especialistas y ambulancia-, con los terrenos baldíos desmalezados, ver las calles con sus respectivas iluminación, con agua potable para toda la comunidad, con mayor edificación, que vuelvan las fiestas tradicionales de los pueblos y mayor apertura para espacios culturales -talleres, exposiciones, centros culturales-.

Al momento de realizar la nota, se invitó a la candidata a delegada por Recalde, Claudia Ricci, a participar de la propuesta que llevó adelante este medio para conocer a cada uno y cada una de los aspirantes, pero ella respondió su decisión de no ser parte de esta iniciativa sin justificación.

SANTA LUISA

Candidata Mariel Arouxet

-¿Por qué decidiste postularte?

-Decidí postularme porque me gusta lo que hago, estar en contacto con los vecinos y poder escucharlos.

-¿Qué te mencionan los vecinos sobre las necesidades de la localidad?

-Los vecinos reclaman por caminos, terrenos para construir su casa (el año pasado se entregaron algunos terrenos). Se trabaja, en conjunto con instituciones educativas.

-¿Cuáles son tus propuestas para los vecinos?

-Mi propuesta es que me sigan acompañando para seguir trabajando como lo venimos haciendo y tratar de hacer lo mejor para la comunidad.

-¿Cómo te gustaría ver a la localidad dentro de un año?

-Me gustaría poder solucionar el problema de caminos rurales, que aún tenemos caminos complicados.

HINOJO

Candidato Raúl Kuhn

-¿Por qué decidiste postularte?

-La pandemia postergo los proyectos en marcha y el desafío es poder continuar con esto, acompañar lo que ya estaba en marcha y culminar de otra manera la gestión.

-¿Qué te mencionan los vecinos sobre las necesidades de la localidad?

-Trabajo para los jóvenes y la posibilidad de acceso a una vivienda, los alquileres son muy elevados y generan una preocupación socioeconómica importante, Desarrollo Social asiste a casi 120 familias.

-¿Cuáles son tus propuestas para los vecinos?

-Comenzar a gestionar la posibilidad de que el municipio otorgue lotes para que los jóvenes y los no tan jóvenes tengan la posibilidad de tener una vivienda. Culminar la obra de agua corriente que comenzó en parte del pueblo, obras de pavimento, la transitabilidad poder localizar en un sector de la comunidad los camiones.

-¿Cómo te gustaría ver a la localidad dentro de un año?

-Con un país que esté en condiciones económica y que Olavarría mejore también en ese sentido, con un puntapié en el programa de viviendas, con obras de pavimento y mejoras, más propuestas culturales y educativas.

SIERRA CHICA

Candidato Néstor Crevatin

-¿Por qué decidiste postularte?

-Decidí postularme porque voy a cumplir 20 años trabajando en la delegación municipal de Sierra Chica, es la tercera vez me postulo, la primera la perdí por un voto, la segunda la gane el 10 de marzo del 2020 y no puede entrar y ejercer porque el 21 de marzo empezó la pandemia mundial.

-¿Qué te mencionan los vecinos sobre las necesidades de la localidad?

-Hay muchas necesidades que reclaman los vecinos: mejorar la seguridad y salud, arreglo de calles, asfalto para circular dignamente en la localidad y barrios, una mejor iluminación de la vía pública, inclusión social, talleres para oficios con salida laboral y generar trabajo genuino para nuestra juventud y mayores que después de esta pandemia hay más necesidades de trabajo.

-¿Cuáles son tus propuestas para los vecinos?

-Gestionar el arreglo de infraestructura de la Subcomisaria, hay que darle prioridad al tema salud porque necesitamos un médico permanente, la demanda habitacional también es un tema recurrente para los vecinos y por el cual voy a trabajar.

-¿Cómo te gustaría ver a la localidad dentro de un año?

-Me gustaría ganar la elección y ver dentro de un año cambios para la localidad, la prioridad es trabajar y gestionar paso a paso, hay cosas que no se solucionan de un día para otro, pero que si se pueden ir tratando y solucionando.