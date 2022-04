Galli sobre la falta de médicos en las localidades: “No podemos tener uno en cada lugar”

El intendente Ezequiel Galli habló con el locutor Luis Ochi en LU.32 Radio Olavarría sobre la falta de médicos en las localidades y expresó: “No podemos tener uno en cada lugar”.

En el marco de una entrevista radial que le realizó Luis Ochi en su programa matutino, el Intendente envió sus condolencias a los familiares de un hombre que perdió la vida en Loma Negra y no pudo ser asistido por un médico y aseguró que están trabajando en la búsqueda de un profesional.

“Mis condolencias a los familiares de la persona que falleció en Loma Negra, ese día el medico que cubría la guardia tuvo un inconveniente de salud él y no pudo estar, no es el mismo caso que en otras localidades donde no podemos cubrir la guardia porque no tenemos médico”, explicó el Jefe Comunal.

Posteriormente, Galli sostuvo firmemente una cuestión que ya explicó en ocasiones anteriores el Secretario de Salud, Germán Caputo: “No hay médicos generalistas, no hay profesionales, los estudiantes de medicina se vuelcan a diferentes especialidades”.

En este sentido señaló: “Si consigo los médicos hoy los contrato, pero no los encontramos y no es un problema de Olavarría, es un problema del país”.

Finalmente, el Intendente expuso: “No podemos tener un médico en cada lugar que se nos exige” y agregó: “En Sierra Chica la cubrimos con la ambulancia de Hinojo, a Loma Negra acudía la ambulancia de Sierras Cayas, está cubierto, pero falta personal”.

Fuente: LU.32 Radio Olavarría.