Arreglaban un desperfecto en la calle y le taparon la salida del auto: no tenían en qué ir a trabajar

Tras el arregló de un desperfecto en la vía publica en el Barrio San Carlos, vecinos se comunicaron con Infoeme (2284357522) para denunciar que les dejaron un montículo de tierra frente a sus casas, por lo que no pudieron sacar el vehículo.

El desafortunado hecho ocurrió este miércoles pasadas las 8 de la mañana. "Empezaron hacer la excavación y se encontraron con un arreglo que no pudieron solucionar, y me taparon la entrada de la casa con escombro", expresaron los vecinos enojados por la situación, quiénes además manifestaron que no tenían en que ir a trabajar por la obstaculización del pozo y del montículo.

"Jamás golpearon las manos para avisar si teníamos que sacar el auto o no" ,contó unos de los vecinos afectados quién resaltó que cuándo se despertó miró por la ventana y tenía "un gran pozo" frente a la entrada de su casa.

Horas mas tarde tras una queja de los vecinos por lo ocurrido, desde la empresa que trabaja en el desperfecto de una cañería de agua, solucionaron el problema.