Aguilera cruzó a Galli sobre la venta ilegal de terrenos: “Señor Intendente, lo vi mirando para otro lado”

El presidente del Frente de Todos a nivel local, Federico Aguilera, retrucó en redes sociales los dichos del intendente Ezequiel Galli al acusarlo de “mirar para otro” en relación a la causa de la venta fraudulenta de terrenos.

Dicha acusación se dio luego de que el Jefe comunal acusara de lo mismo al Gobierno nacional al hablar sobre la designación de autoridades y la división del bloque en el Consejo de la Magistratura.

“La situación es de mucha gravedad institucional y los que tienen que conducir miran para otro lado”, indicó Galli este domingo en declaraciones a “Volver a las Fuentes”.

Fue a raíz de estas declaraciones que el Subsecretario de Minería de la provincia de Buenos Aires decidió pronunciarse en su cuenta de Twitter, donde marcó dos hechos puntuales, uno a nivel local y otro a nivel nacional, en los que -según él- vio al intendente “mirando para otro lado”.

“Si, coincido. Situación de mucha gravedad institucional es lo que sucedió en Olavarría con la venta ilegal de terrenos, donde hay funcionarios municipales, punteros políticos de su espacio y ex funcionarios implicados en una suerte de asociación ilícita para la estafa a los vecinos”, apuntó Aguilera.

Aunque el jefe comunal aun no respondió al fuerte cruce de Aguilera, el Secretario de Gobierno municipal, Hilario Galli, aprovechó la oportunidad y en la misma red social contestó: “Si están implicados o no, eso es lo que debe dirimir la justicia. Justamente a eso se refiere cuando dice que no respetan la diferencia de poderes. Hay que respetar los tiempos, además”.

Originalmente, el Intendente se refirió a que Argentina atraviesa una situación de “gravedad institucional” como un cuestionamiento a la vicepresidenta de la nación, Cristina Fernández, por la designación de autoridades y la división del bloque en el Consejo de la Magistratura, hecho que ya había sido cuestionado recientemente por la concejal de Juntos, Guillermina Amespil.

“De mucha gravedad institucional también fue la designación por decreto que hizo Macri de Horacio Rosatti en la Corte Suprema de manera inconstitucional y que el mismo Rosatti, hoy se nombre presidente del Consejo de la Magistratura en un hecho sin precedentes”, recordó el Subsecretario de Minería bonaerense.

Para cerrar su respuesta, y siempre en referencia a las palabras del intendente, Aguilera sentenció: “en ambos casos, señor intendente, lo vi mirando para otro lado”.