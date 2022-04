Basta de drogar a las pibas: marcharon en reclamó por la joven intoxicada en un bar

Bajo el lema “Basta de drogar pibas”, un conjunto de mujeres marcharon este sábado con la finalidad de concientizar a la sociedad sobre los hechos ocurridos en un boliche de la localidad.

Tras las denuncias públicas realizadas por varias jóvenes de la ciudad que afirmaron haber sido drogadas en Brandi, Candelaria una de las jóvenes que fue intoxicada en el lugar emitió una palabras al respectó: "De mi parte no voy aflojar, al día de la fecha no tuve respuesta ni de la fiscalía, ni del Municipio y ni tampoco de este famoso boliche, me veo en la obligación de salir hablar, son siempre las mismas preguntas que se le hacen a la victimas pero lo voy hacer porque hoy lucho por todas".

Al respecto, la joven informó que durante este viernes dos chicas más se acercaron a realizar la denuncias por situaciones similares.

"Les pido a todas las que pasaron por algo cómo yo, que tengan fuerza porque esto no puede quedar impune, el lunes va a ser un día clave este viernes se contacto la abogada Ana Rosenfeld, y gracias a dios no estamos solas", finalizó.