Más de 1000 infantes en el regreso del encuentro Regional “Bataraz”

En las instalaciones del Parque Guerrero se llevará a cabo el encuentro regional de fútbol infantil destinado a deportistas nacidos entre 2012 y 2018.

Alrededor de 1000 niños y niñas de Olavarría y la zona entre las categorías 2012 y 2018 serán parte del encuentro recreativo que entregará trofeos a cada institución participante y diplomas a cada uno de los jugadores y jugadoras.

"Luego de 3 años volvemos con el encuentro regional de fútbol infantil, sin dudas que fue un tiempo demasiado prolongado principalmente para los niños y familias", sostuvieron desde el Departamento de Fútbol y se mostraron más que felices por “recuperar este espacio deportivo”.

Participarán en fútbol masculino: Racing A. Club, El Fortín, Ferro C. Sud, Embajadores, San Martín, Loma Negra, Sierra Chica, Hinojo, Escuela de Fútbol Trapito, Municipales, Lilán Laprida y Blanco y Negro C. Suárez y entre las niñas lo harán: Ferro C. Sud, El Fortín, Racing A. Club, Municipales y Pueyrredón.

