Advierten que el caso Brandi dejó al descubierto la falta de gestión de la salud Municipal

Frente a los hechos de público conocimiento ocurridos el fin de semana pasado en Brandi, donde una joven denuncia haber sido intoxicada, la Concejala del interbloque del Frente de Todos Natalia Álvarez reflexionó y destacó: "No podemos naturalizar estos sucesos, no se trata de hechos aislados sino de un accionar recurrente según los relatos de varías víctimas, donde en su mayoría mujeres son intoxicadas con diferentes sustancias en sus bebidas, este accionar merece no solo el repudio de toda la comunidad sino una investigación para que se logre dar con las personas culpables".

En este marco, remarcó que es "sumamente preocupante el relato minucioso que hace la víctima durante una entrevista sobre la atención que le brindan en el Hospital Municipal Doctor Héctor Cura, la falta de contención dentro del sistema de salud no hace más que dejar en evidencia las falencias en la guardia, donde hicieron caso omiso a los motivos que la llevaron hasta ahí a la joven".

Según especifica Álvarez sobre el relato la joven llega 3.30 de la madrugada a la guardia, la recibe un enfermero, no un médico, la interna, le da una vitamina, le pone un suero y la controla hasta que finalmente llega una médica a eso de las 6 de la mañana, cuando llega la médica y, ante la consulta de la madre de la joven, le preguntan al enfermero si le había hecho algún estudio a lo que responde que no, y le dice que debió habérselo hecho ni bien ingresó al Hospital, recién ahí le realizan un análisis de orina, y agregó que la joven destaca que al tratarse de un día feriado no había mucho personal y aclara: “me hicieron el análisis porque mi mamá insistió”.

En este sentido la edil del Frente de Todos resaltó: "Este testimonio revela lo que una gran cantidad de relatos de vecinos y vecinas y agentes sanitarios a diario nos transmiten con relación a la atención del Hospital. Quiero aclarar que en ningún momento se hace una crítica a los agentes de salud, sino fuera por su responsabilidad y dedicación la situación sería más grave aún", y concientizó al respecto que "las dificultades que está sufriendo el servicio deja en evidencia la falta de gestión y administración, que venimos escuchando desde hace tiempo".

Finalmente dijo: "No quería dejar de expresarme ante lo sucedido, como presidenta de la comisión de Salud del Concejo Deliberante, como Psicóloga, pero ante todo como una vecina más que no deja de preocuparse y alarmarse y trabajará y aportará para que estos hechos no vuelvan a ocurrir".