Filtran los chats entre Toto Salvio y su ex esposa

En las últimas horas se filtraron las capturas de la conversación que mantuvieron Eduardo Toto Salvio y Magalí Aravena el mismo día del violento episodio en el que el futbolista de Boca atropelló a su exesposa en Puerto Madero.

El periodista de espectáculos Carlos Monti mostró en su programa "Nosotros a la mañana" el documento que fue presentado a la Justicia como prueba de la defensa de Salvio, acusado de violencia de género.

En el chat de WhatsApp, ambos conversan acerca de cuestiones vinculadas a la vida cotidiana de sus dos hijos: “No sabía hasta ayer que Brian no le llevó el iPad a la negra”, le dice Magalí a “Toto”, en relación a Chloe. El futbolista le responde: “Pasa que no tengo la contraseña de ella”. Luego, su exmujer le contesta: “Entonces está sin el iPad… incomunicada digamos”.

Salvio le dice: “Bueno, mañana ya lo tiene mi negra”. Después, ella agrega: “Pará, tengo que decirte dos cosas importantes. Tres”. “Decime ma”, replica Salvio. En ese momento, ella procede a hacerle comentarios de tipo personal.

“Primero: nos vamos a llevar bien, ¡lo sé! Porque fueron muchos años. Quédate tranquilo, sí. Yo hoy te suelto, te lo prometo”, añade la modelo junto a un emoji de dos manos rezando. Después, escribe: “Segundo: te paso las expensas que me tenés que pagar de la casa. Tercero: usa fo..., To, no podés cag... la vida teniendo otro hijo, disfrutá de mil cosas que se pueden hacer, un hijo cambia todo y además te quedarías pelado, entre repartir con tu primer hijo y con otro hijo. Te lo digo a futuro. Consejo”. Al final del diálogo, añade un comentario inconcluso sobre su futuro deportivo: “Ah, y si podés irte a jugar afuera, ¿no?”.