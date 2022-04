Plan Tuvi: “El expediente es un mamarracho”

En el marco de una acalorada sesión del Honorable Concejo Deliberante que se llevó a cabo este miércoles en la Sociedad Española, los ediles aprobaron por unanimidad un Proyecto de Comunicación manifestando su rechazo a los actos de violencia hacia dos periodistas de la ciudad llevados a cabo por los encargados de la construcción de las viviendas del Programa Tuvi.

Fue el martes 22 de marzo que Paula Bottino e Ignacio Cardone, dos periodistas del medio VerteTv, fueron agredidos en el predio en donde se están construyendo las 20 viviendas del Plan Tuvi, en el Barrio Pickelado, a donde se habían acercado a realizar un trabajo de investigación después de que trascendiera la noticia de que las obras tenían más de 50 días de retraso.

Fue en ese contexto que el encargado de las obras junto a su pareja agredió y amenazó a los periodistas, que lograron captar dicho ataque en un video y realizaron la correspondiente denuncia penal por lo sucedido.

En base a este hecho, el interbloque del frente de Todos decidió presentar un Proyecto de Comunicación manifestando su rechazo a este “gravísimo hecho” que consideraron de “absolutamente antidemocrático”.

Aparte del hecho de violencia en sí mismo, mientras se trataba y discutía el proyecto, diversos concejales hicieron referentes a las “muchas irregularidades” registradas en la construcción de las viviendas, y en base a esto se dio un arduo intercambio sobre las maneras en que se está llevando a cabo las obras, lo que habría desembocado en el ataque a los periodistas.

Uno de ellos fue Maximiliano Wesner, quien, aparte de manifestar explícitamente su solidaridad con ambos periodistas, cuestionó la forma en que se están realizando las viviendas del plan y afirmó que el ataque a los comunicadores tenía como principal objetivo “tapar” las diversas deficiencias de la forma en que se está llevando a cabo las obras.

"No hubo auditorías a la empresa licitadora, realmente están haciendo cualquier cosa con algo tan delicado con la vivienda de la gente"

“Después del ataque nos pusimos a ver el expediente, y cuando lo vimos atamos los hechos de violencia a eso que estábamos viendo en el documento, como por ejemplo la extensión del plazo de la obra, con fundamentos muy livianitos, que iban desde empleados que no habían podido ir a trabajar hasta la suba del dólar y un supuesto desabastecimiento de materiales, cosas que no son ciertas”, manifestó el concejal, quien calificó dicho pedido de prórroga por parte de la empresa como un “mamarracho”.

“El expediente entero es un mamarracho, porque cuando uno lo lee empieza a entender que el municipio no quiere que se controle la forma en que se desarrollan las obras”, agregó el concejal, que también puso en duda la idoneidad de la empresa que la está llevando a cabo después de adquirir la licitación.

Aparte de eso, insistió en que aún no obtuvieron ninguna respuesta de Julio Ferraro, Secretaría de Mantenimiento y Obras Públicas, al que se le han pedido diversos informes sobre el tema.

“La única respuesta fue esa: llegan los medios de comunicación y los sacan a patadas, nefasta respuesta de la patota que está contrayendo las casas en barrio Pickelado”, dictaminó Wesner.

Por su parte, la concejala Celeste Arouxet, de Ahora Olavarría, también hizo referencia a diversas “irregularidades” en la empresa adjudicataria de la licitación y a la forma en que esta está llevando a cabo las obras.

"Es la primera vez en nuestra historia reciente de Olavarría que a un medio se lo ataca por informar, algo básico en nuestra democracia, un derecho"

“Me pregunto por qué para una obra que sirve para darle trabajos a los olavarrienses viene una empresa de afuera a realizarla, y que aparte de eso no tiene respaldo patrimonial. Todavía no tenemos informes sobre eso, y es un tema muy preocupante, porque qué le vas a pedir a una empresa que no tiene respaldo patrimonial, lo va a terminar pagando la gente”, sentenció Arouxet.

“Los adjudicatarios hoy no saben cómo va a ser su vivienda, una vivienda por que la pagaron un valor muy por encima del valor de mercado. No hubo auditorías a la empresa licitadora, realmente están haciendo cualquier cosa con algo tan delicado con la vivienda de la gente”, agregó.

Finalmente, el concejal Juan Sánchez, del interbloque del frente de Todos, también manifestó durísimas críticas al municipio y a la empresa que está llevando a cabo las viviendas, a la vez que calificó el ataque a los periodistas como “un hecho gravísimo institucionalmente”.

“Es la primera vez en nuestra historia reciente de Olavarría que a un medio se lo ataca por informar, algo básico en nuestra democracia, un derecho. Si las casa estuvieran hechas en tiempo y forma, bien, en tiempo récord, por profesionales idóneos, con los mejores materiales, y con un costo económico barato, y va Verte o cualquier otro medio de comunicación y le ponen el micrófono, el encargado estaría una hora hablando de lo bien que hizo las casas, y al lado seguramente estaría en intendente diciendo que todo fue gracias a su gestión, pero acá paso todo lo contrario, fue un periodista a poner su micrófono y lo amenazaron y lo agredieron”, concluyó el edil.