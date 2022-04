Nazarena Vélez reveló cuánto cobró en dólares por hacer un desnudo

Nazarena Vélez recordó la producción que hizo para Playboy hace varios años y reveló la exorbitante que le pagaron por posar completamente desnuda: la cifra superó los 25 mil dólares, ya que además cobró un porcentaje de las ventas.

“Yo mostré el ‘monte de Venus’. Me dijeron que sin esto me daban 20 lucas verdes menos, así que me hicieran un primer plano”, le comentó entre risas a Ángel De Brito en el programa LAM.

Nazarena contó que su cuerpo fue muy cuestionado por esa famosa tapa. “Hasta los pies me criticaron. Hoy miro para atrás y me da mucha pena lo esclava que fui de mi imagen, del odio propio y ajeno. Agradezco a mis 46 años y después de tanto poder contarte que se puede ser feliz tal como sos y al que no le guste, que mire para otro lado”, sostuvo.

Reconoció que lloraba cada vez que se veía las estrías, ya que había crecido con la idea de que debía ser flaca. “Soy así. Si no te gusta, no me mires. Mi cuerpo, mi decisión. Amor y aceptación de mi cuerpo. No te juzgues. ¡Disfrutá! Esta pancita no es embarazo. Si te preguntan si estás embarazada y vos lo único que estás es como yo, así ‘morfada’ más que embarazada, porque morfaste, porque yo morfé... Y ahí tenés las señoras celulitis. Nos empezamos a aceptar, es lo que hay. Uno se tiene que empezar a aceptar y a querer. Con este paquete de yerba acá (toca su panza) incrustado, me empiezo a aceptar. Es el cuerpo que aceptamos, que tenemos y ya. Hay que empezar a aceptar nuestro cuerpo”, señaló.