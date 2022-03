"¿Qué te pasa pedazo de pelotu...? Correte vos, tocás a mi perro y es como que tocás a mi hijo, bolu... de mie..."

Una mujer estaba paseando con sus tres perros cuando se enfrentó en la vereda a un grupo de adolescentes que volvía de la escuela. La reacción de la señora se hizo viral en las redes.

En medio de la caminata, uno de sus perros se chocó con el grupo y uno de los chicos, a modo de chiste, le gritó al animal "correte". Al escuchar eso, la mujer comenzó a defender a su perro y agredió verbalmente a los adolescentes.

“¿Qué te pasa pedazo de pelotudo? Correte vos, que ocupás toda la calle. No sabés con quién te metés pedazo de pelotudo, tocás a mi perro y es como que tocás a mi hijo, boludo de mierda", gritó la mujer.

La reacción sorprendió a los adolescentes. Algunos se quedaron callados y la mayoría se reía de la situación. La chica que filmaba el video sonreía delante de la mujer.

Los adolescentes salieron a defender a su compañero. "No le dijo nada al perro, deje de bardear", le pidieron Pero la mujer, aún más enojada, comenzó a gritar: "No me digas que no dijo nada, no soy loca eh".