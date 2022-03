Murió a los 82 años Enrique Pinti

El actor Enrique Pinti, de 82 años, falleció en la madrugada de este domingo en el Sanatorio Otamendi, donde se encontraba internado en estado delicado desde principios de marzo, informaron fuentes del centro de salud.

El artista fue internado de urgencia en un estado de gravedad el 5 de marzo pasado en el Sanatorio Otamendi, aquejado por un cuadro de diabetes severa y problemas circulatorios en las piernas. Aunque desde entonces experimentó algunas mejorías, no logró reponerse de manera definitiva y murió esta madrugada.

“Tengo en las piernas un problema, no tengo estabilidad, me caigo para un lado y para el otro, me he caído 50 veces. No me rompí la rodilla porque tengo unos huesos más fuertes que no sé qué. En un ojo tengo una obstrucción inoperable y del otro también veo poco. Entonces, tengo esto, lo otro, me río y digo: 'De salud estoy muy bien', porque, para mí, estar bien de salud es estar bien de la cabeza”, había dicho en una entrevista en septiembre de 2020.

Los restos del artista Enrique Pinti serán velados este lunes de 10 a 14 en el primer piso del Multiteatro porteño, antes de ser inhumados en el Panteón de Actores del Cementerio de Chacarita.

Por pedido expreso de Pinti a Fridman, el último adiós deberá prescindir de los arreglos florales que acostumbran a cursarse en estas situaciones.