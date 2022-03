“Roba marido": escándalo en un grupo de WhatsApp de madres del colegio

Una madre insultó a otra por la forma en que va a vestida a retirar a sus hijos a la escuela, la acusó de ser "roba marido" y después la pelea siguió en el grupo de WhatsApp de los padres de los alumnos.

El altercado, que terminó con una denuncia policial, ocurrió frente a la Escuela N° 62 de Leandro N. Alem de Posadas, Misiones, cuando los familiares de los estudiantes estaban en la puerta del establecimiento para retirar a sus hijos.

“El marido de ella me preguntó por las clases particulares que doy, porque soy profesora y además, trabajo en un estudio contable. La mujer desde el asiento de su moto empezó a insultarme a los gritos diciéndome 'busca marido' entre tantas otras barbaridades frente a todos”, contó la madre que fue agredida verbalmente.

La pelea en la puerta del colegio se trasladó al grupo de WhatsApp de las madres de los alumnos. "La próxima que quieras hablar con mi marido te voy a romper la cara frente a tus hijos", la amenazó por chat, en un mensaje con varias faltas de ortografía. La respuesta de la mujer agredida no tardó en llegar: "Es un grupo de padres y lo que hiciste es de muy mal gusto. Es mi ropa de trabajo en una oficina y no tengo tiempo de andar discutiendo ni pidiendo permiso si puedo ir a buscar a mi hija a la escuela así. Tampoco me importa tu marido como diste a entender, él me preguntó si puedo dar clases a tu hija porque soy profesora". Y agregó: "No te denuncio únicamente porque te dejo que reflexiones ya que están nuestros hijos en el mismo grado y hay que mantener la cordialidad".

Si bien la mujer no quería llegar hasta a esta instancia, finalmente realizó la denuncia correspondiente en la comisaría. “La verdad que no sé si está mal de la cabeza, o qué le pasa a esa mujer, pero me da miedo que pueda hacerme algo a mí o a mis hijos, por eso la denuncié", dijo.