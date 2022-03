La Asociación Olavarriense de Voleibol tiene nuevo presidente

El pasado lunes se llevó a cabo una reunión donde quedó conformada la Comisión Directiva de Asociación Olavarriense de Voleibol.

Mauricio Pedro Correge es el nuevo presidente del ente regulador del vóley olavarriense y reemplazará a Miriam Mosescu que pasará a ocupar la vicepresidencia.

La Asamblea Anual Ordinaria contó con la presencia de representantes de las entidades afiliadas: Juan Pablo Mogávero (Racing), Guillermo Ducuing (Estudiantes), Ricardo De Luca (Minivoleibol y CEF San Antonio), Juan Pablo Larricq (Unión y Progreso), Gilda Kosek, Franco Miserantino (Pueblo Nuevo), Soledad Passarini y Nahuel Uriarte (Club Atlético Hinojo) y Pedro Pérez (Colegio de Árbitros).

Además se presentó el Libro de Actas, en lo sucesivo será completado por el Pro-Secretario y se dio lectura al balance económico de 2021.

La nueva Comisión Directiva es:

Presidente: Mauricio Pedro Correge

Vicepresidente 1° Miriam Graciela Mosescu

Vicepresidente 2° Juan Pablo Mogávero

Secretario: Gustavo Alejandro Burgardt

Pro-Secretario: Ángel Olaechea

Tesorera: María Cecilia Bileni

Pro-Tesorera: Micaela Rocío Juárez

Vocales titulares: Guillermo Darío Ducuing y Ricardo Luis De Luca

Vocales suplentes: Sebastián O’Higgins y Juan Pablo Larricq

Revisores de cuentas: Gilda Kosek y Guillermo Padín.

Además se confirmó que la intención de la entidad es llevar adelante en el año 2022, Encuentros de Minivoleibol y Sub 13; Inferiores Sub 14, Sub 16, Sub 18; Voleibol Adolescentes; Primera división, Intermedia y Maxivoleibol femenino A y B.

Por último se establecieron los coordinadores de las diferentes categorías y la Primera División estará a cargo de Sebastián O´Higgins, Maxivoleibol A por María Cecilia Bileni y Maxivoleibol B por Ángel Olaechea.

Fuente: Prensa AOV