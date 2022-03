Robo de bijou: la víctima ofrece una importante recompensa

Marianela, una vecina olavarriense a la que le robaron una valija llena de bijou hace poco menos de dos semanas, anunció que está dispuesta a ofrecer una importante recompensa a quien pueda devolverle los artículos robados.

El robo tuvo lugar el pasado sábado 5 de marzo, alrededor de las 13, en la calle Maipú casi Hornos, cuando Marianela se encontraba entregando uno de sus productos a un particular.

“Yo estaba tocando la puerta y había dejado la valija colgada de mi moto, que estaba estacionada ahí. En ese momento pasó un joven en otra moto, y vi que iba directo a agarrar la valija, así que fui y en la desesperación me le tiré encima”, relató la mujer, quien tuvo la desafortunada experiencia de vivir un episodio con mucha tensión violenta.

“En ese momento nos caímos los dos, quedamos en el suelo, pero él enseguida se paró y huyó en su moto con la valija”, prosiguió la vecina. El contenido, una gran variedad de Bijouterie de acero blanco y plata.

Desde ese entonces, según contó, comenzó un desgastante derrotero en busca del ladrón: en primer instancia, Marianela se encargó de recabar en todas las cámaras que había instalada en la zona, con lo que puso identificar la moto en la que viajaba el joven que le robo la valija.

“Lo seguí con las cámaras. Ahí se lo ve muy claramente en una Motomel 110 roja y mi valija. Algunos días después, con una amiga, nos encontramos con la moto estacionada fuera de una casa, por la zona de la Casa del Bicentenario. Tocamos timbre y apareció el padre, que nos dio el teléfono del joven que me había robado”, contó la víctima.

Fue a partir de allí que Marianela empezó a mantener contacto con el ladrón. “Le mandé mensaje explicándole la situación, le dije que eso que me había robado era el trabajo de toda una vida para poder hacerme de un stock y poder tener un emprendimiento, y él me dijo que me lo iba a devolver, pero me tuvo así tres días y después apagó el teléfono y nunca más me respondió”, contó.

Ante esta situación, y viendo gravemente amenazada su fuente de trabajo, Marianela decidió ofrecer una importante recompensa para quien sea capaz de devolverle la valija o el contenido de la misma. “Es el intento desesperado de recuperar mis herramientas de trabajo”, comentó la víctima.

Por cualquier información, se agradece contactarse con el teléfono 2284-453482.