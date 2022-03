Sebastián D´Alessio: “Siempre voy a estar desde donde me toque”

Consumada la victoria de Racing sobre Independiente en el clásico regional, una de las figuras olavarrienses habló con Infoeme.

“La verdad que es difícil mantenerse concentrado durante el año para decir bueno quizás me toque o quizás no”, comenzó diciendo Sebastián D´Alessio que tuvo su primer partido en la tercera categoría del básquet nacional en reemplazo de Ariel Weisbeck que dio positivo de COVID-19 y agregó: “Es un lindo grupo y nos queremos tanto que los entrenamientos son llevaderos y te lleva a seguir al pie del cañón”.

El “Cholo” que recibió innumerables muestras de afecto en cada ingreso a la cancha y finalizado el cotejo, no es parte de los 12 jugadores habituales del plantel debido a la cantidad de fichas mayores que se permiten en la categoría, pero que en la previa habló con Matías Orlando “sin confundir nuestra relación porque él acá es mi entrenador, pero le dije que yo sabía que no importaba los minutos que me tocara, algo podía llegar a hacer y creo que viniendo desde atrás aporté” y también con Ariel Weisbeck: “Le dije que estaba feliz de que estaba bien y que lo esperamos para que vuelva a jugar lo antes posible”.

“Siempre me mantuve positivo y que más lindo volver acá con toda la gente que me conoce toda la vida, en mi cancha y con mi familia e hija en la tribuna mirándome”, se contentó el olavarriense que fue determinante con 2 puntos, 2 asistencias y 4 rebotes en momentos cruciales del partido que se jugó en el Parque Olavarría y sobre el juego mismo opinó: “Nos costó ponernos en juego, pecamos de la confianza que nos tenemos y a veces cuesta seleccionar los tiros. La realidad es que estos chicos cuando están enchufados meten cien puntos y hay que apoyarlos cuando no les sale”.

El también entrenador de las divisiones formativas continuó el análisis diciendo: “Erramos más de lo normal y ellos metieron mucho con 5 de 9 en triples en el primer tiempo y contra eso es difícil jugar, pero lo supimos revertir estando positivos y con Martín -Delgado- que es indefendible cuando tiene ganas porque tiene todo el repertorio técnico para hacer lo que quiere y a nosotros nos tocó apoyar defensivamente”.

Por último el deportista mencionó que la idea del plantel “es mantenerse competitivos durante todo el torneo, pero que un poquito de ilusión tenemos por el juego que mostramos” y entre risas confesó: “Vi varios partidos desde la tribuna y me encantó, lo sufrí más hoy en la cancha que los anteriores, pero en Racing siempre voy a estar desde donde me toque”.