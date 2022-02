Organizaciones se manifestarán frente al Municipio en contra al FMI

Durante la tarde de este martes el Partido Obrero Olavarría en el FIT-U convocó a la realización de una movilización en en el Paseo Jesús Mendía, a las 18. La concentración será junto a otras organizaciones como el FOL en el marco de convocatoria que tiene como finalidad rechazar el acuerdo del gobierno con el FMI y propone las siguientes consignas:

"No al pacto del gobierno con el FMI", "basta de ajuste, tarifazos y extractivismo", "no al pago de la deuda externa", "las estafas no se pagan", "no a la impunidad de los responsables y la entrega de soberanía".