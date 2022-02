Le entraron a su casa y hoy vive con miedo: "tengo que sacar un crédito para estar más segura"

Una madre soltera con cuatro hijas, vivió un desafortunado episodio en el Barrio Lujan, cuando dos personas saltaron el paredón e ingresaron a su casa sin motivo alguno, mientras la familia dormía. El hecho ocurrió durante este jueves por la madrugada y el momento fue capturado por las cámaras de un vecino quién advirtió lo ocurrido.

"Es una impunidad barbará, yo no puedo creer que se me hayan querido meter en mi casa ladrones, la realidad es que yo no escuche nada porque estaba durmiendo", relató la la vecina quién señaló que va a tener que asegurar aún mas su hogar por temor a que vuelvan.

Según se puede ver en el video, son cuatro las personas en el lugar, pero dos de ellos ingresan a la propiedad mientras que el resto se quedó vigilando que no se acercará nadie en la zona.

En este marco, la damnificada señaló que tendrá que "comprar un tejido o algo para proteger el paredón, es injusto que tenga que sacar un crédito para hacer más seguro mi hogar".

Aunque la damnificada contó a este medio que no supo cuál fue el motivo de que estas personas ingresaron a su patio, interpretó que podría tratarse de ladrones que fueron a ver el lugar y buscar algo para robar.