Tiroteo y un muerto en Fuerte Apache: el descargo de Carlos Tevez

Tras una falsa información que circuló en las últimas horas, Carlos Tevez salió a desmentir que haya sufrido un intento de robo en Fuerte Apache, donde murió una persona en un tiroteo.

“Es difícil hablar cuando se dicen muchas cosas, pero veo que hay gente preocupada por lo que se está hablando y me mandan mensajes, por eso me parece importante decir que es todo mentira, que yo no me manejo con seguridad. Fuerte Apache es mi barrio, mi casa, y se están hablando cosas que no son así”, señaló Tevez a través de un video en su cuenta de Instagram.

Durante la madrugada se hizo viral un video de un tiroteo en el que murió una persona en el barrio donde nació Carlitos. “Sobre el video que están pasando yo no tengo nada que ver. Hay un muerto y una familia que está sufriendo, pero yo estoy bien, mi familia está bien y yo a mi barrio lo cuido y lo protejo de todas las boludeces que se hablan”, aclaró.

“Esto quiero aclararlo porque la familia se preocupa y yo voy siempre a mi barrio a jugar al fútbol con mis amigos y hermanos, y entro al barrio como si fuese mi casa. La verdad siempre fue igual”, enfatizó el Apache.

“Todo lo que se dice es mentira y salgo a aclararlo porque Fuerte Apache es mi barrio, es la gente que siempre me cuida, y duele que se digan estas cosas. Siempre voy a defender a la gente que me hace sentir como en mi casa. Mi barrio siempre sigue siendo mi casa”, agregó.