"Bloqueame": filtraron una conversación de WhatsApp que se viralizó

Una conversación de WhatsApp entre un hombre y una mujer se viralizó en las redes sociales el 14 de febrero, el Día de San Valentín, y generó debate y polémica entre los usuarios.

En la captura se puede ver que la joven intenta entablar una conversación con el hombre, pero él la ignora. "Si te molesto decime", le escribe ella ante la falta de respuesta del joven.

"Hoy cuando me mandaste el mensaje estaba durmiendo y ahora estoy a mil, disculpá", se excusa él. Pero la respuesta no conforma a la joven: "Ya fue, nos eliminamos y listo. Me cansan las pendejadas".

La discusión va subiendo de tono y en un momento el hombre le dice: "Nadie te forreó, te estás comiendo un viaje. Ya fue flaqui, no tengo ganas de que me rompan las pelotas por boludeces. Estoy ocupado y no tengo que darte explicaciones de nada".

En el final de la conversación, la joven estalla de furia y le escribe una seguidilla de mensajes. "Te voy a secar la mente. Bloqueame. Bloqueame. Bloqueame. Bloqueame. Bloqueame. Bloqueame".