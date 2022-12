El FdT cerró el año con una multitud de olavarrienses en Mariano Moreno.

El Frente de Todos de Olavarría realizó un brindis para cerrar el año 2022 durante este jueves en la Sociedad de Fomento Mariano Moreno.

La actividad contó con la participación de importantes referentes del bloque como: el diputado provincial Cesar Valicenti, el subsecretario de Minería de la provincia de Buenos Aires Federico Aguilera, el titular de la Región Sanitaria IX Ramiro Borzi, el gerente de relaciones personales de AUBASA Eduardo Rodríguez y los concejales que integran el Concejo Deliberante.

Luego de una presentación calurosa en aplausos, los presentes disfrutaron de un vídeo, y expresaron algunas palabras, en este marco Valicenti mencionó sobre la presentación de cada uno de los trabajadores de los espacios e instituciones a los que tiene llegada el Frente de Todos (entiéndase INADI, inaes,, Anses, Defensoría, PAMI, región sanitaria), y dijo: "Es un reconocimiento necesario para los compañeros y compañeras que tienen una vocación social y han dedicado mucho tiempo de su vida a la vocación pública".

"La vocación pública se tiene que ejercer con el ejemplo. Cada uno de los compañeros y compañeras que me acompaña son los que están 24 horas para la ciudad, tenemos una fuerte vocación de servicio, hemos construido un gran equipo con mucho despliegue territorial que es un orgullo para quienes amamos la política y la entendemos como forma de vida", expresó el Diputado Provincial.

Respecto al rol de la política reflexionó Valicenti: "es una actividad muy pobre si no se hace construyendo de la mano de las instituciones y actores sociales de Olavarría. es muy importante para tomar cualquier decisión", este aspecto además destacó el trabajo del gremio del CECO y AOMA por sus intervenciones y proyectos de viviendas.

"Fue un año muy difícil, años muy intensos, que a veces el trabajo constante, al que uno le dedica muchas horas parece que no vale la pena. Pero encuentro como este dan mucha fuerza para seguir luchando.

Olavarría tiene una riqueza institucional, económica en términos educativo y de recursos humanos. Todos tenemos que trabajar para hacer crecer. No queremos confrontar, no queremos pelear con nadie, queremos transmitir que hacen falta cosas", resaltó.

"Olavarría si no era por el Frente de Todos se quedaba sin feria del libro, se quedaba con 20 casas de madera, si no era por el FdT no se enteraban de la mayor estafa de la historia (los terrenos). El año que viene se cumplen 40 años de vida democrática, honremos todos esa democracia que tanto nos costo", sentenció Valicenti.

