Entre familia y amigos, Embajadores inauguró la cabina "Lucas Janson"

Lucas Janson participó este sábado de la inauguración de las cabinas del Tete Di Carlo que llevan su nombre.

Con la presencia de Fernando Di Carlo, presidente del Club Embajadores, profesores de la entidad, amigos, familia y la presencia de Lucas Janson se realizó la inauguración del “contenedor-cabina” que desde este sábado navideño, pasó a llevar el nombre del representante de Vélez Sarsfield.

“La mejor manera de agradecer lo que haces por el Club, era que una parte del estadio llevara tu nombre y acá estamos inaugurando con vos que sos un ejemplo no sólo para el club sino para toda Olavarría”, dijo en el comienzo del discurso Di Carlo.

En sintonía también opinaron Pablo Palahy, presidente de la Liga de Fútbol de Olavarría y Juan Agustín Galli, Subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Olavarría: “Sos un ejemplo y un espejo para muchos y tenes un merecidísimo homenaje, Olavarría está muy bien representada”.

Antes de dar a conocer el cartel en homenaje al olavarriense, Janson agrdeció: “Me llena de orgullo que un club como Embajadores me haga este reconocimiento, me formé acá y estoy muy feliz por esto”.

El goleador velezano en la Copa Libertadores, no escatimó en fotos con los presentes y mantuvo charlas antes de retirarse para aprovechar las pocas horas en la ciudad antes de tener que emprender el regreso a Capital Federal para continuar con la pretemporada de cara a la reanudación de la élite del fútbol argentino.