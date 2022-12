Coronavirus: qué hacer ante la aparición de síntomas y quiénes se hisopan

El aumento de casos diagnosticados de coronavirus en las últimas semanas da cuenta de que hay mayor circulación viral en el país, por lo que es importante mantener algunas medidas de prevención y, sobre todo, las vacunas al día, tal como recomendó la ministra de Salud Carla Vizzotti.

En tanto, para quienes presenten síntomas y no tengan comorbilidades, la indicación es no hisoparse y procurar no contagiar a los demás.

“No hace falta testearte: las precauciones son las mismas para todas las infecciones respiratorias agudas”, subrayó Vizzotti.

De este modo, se le pide a la población que, en caso de tener dificultad respiratoria, fiebre o dolor de garganta, no asista a actividades con otras personas; use barbijo durante 10 días desde el comienzo de síntomas en lugares cerrados; enfatice el lavado de manos; ventile los ambientes; y evite el contacto con personas vulnerables.

Quiénes se hisopan y dónde

El diagnóstico por hisopado está indicado para las personas mayores de 50 años, personas con condiciones de riesgo y personal que trabaja con personas vulnerables. En caso de tener resultado positivo, se indica también tener control clínico del cuadro por parte de profesionales de la salud.

Quienes requieran realizarse un testeo, deben acercarse directamente a hospitales municipales y provinciales. También se pueden adquirir kits domiciliarios en farmacias. (DIB)