Thelma Fardin contra un futbolista de la Selección: "¿Qué hincha banca a un presunto abusador?"

La actriz Thelma Fardin apuntó contra el futbolista Thiago Almada, integrante de la selección argentina durante el Mundial Qatar 2022, quien está imputado por la Justicia de San Isidro por el delito de “abuso sexual agravado por acceso carnal y abuso grupal”, tras un episodio ocurrido en una fiesta clandestina que protagonizaron algunos exjugadores de Vélez el 4 de diciembre de 2020.

“El corazón roto con que esta Selección que amamos haya hecho jugar a Thiago Almada, imputado en la Justicia de San Isidro por ‘abuso sexual agravado con acceso carnal y abuso grupal. Y nadie dice nada’”, expresó la actriz en una historia en su cuenta de Instagram.

Y agregó: “¿Las aguafiestas tenemos que ser siempre las mismas? ¿Qué hincha quiere bancar a un presunto abusador?”.

En febrero de 2021, Almada y Miguel Brizuela fueron imputados por “abuso sexual” en la Justicia de San Isidro.

La víctima contó que subió a una habitación para tener relaciones sexuales consentidas con Almada y comenzó a sentirse mal luego de beber algo de un vaso. Según el testimonio de la denunciante, ingresaron a la habitación Brizuela y otra mujer, quienes junto a Almada comenzaron a realizarle prácticas sexuales sin su consentimiento.

"Thiago Almada posee una causa abierta ante la fiscalía de género de Marcelo Fuenzalida, que es un fiscal suplente y que informó que esa causa está archivada. Esa causa la archivó para para permitirle jugar en Londres”, dijo la abogada de la joven, Raquel Hermida Leyenda.

Y agregó: “Thiago Almada no está condenado, pero la FIFA miente, y por eso pedimos que digan la verdad y que no digan que los jugadores que están en Qatar no tienen causas por violencia de género porque Thiago Almada tiene la peor de las denuncias”.